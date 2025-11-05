 Aller au contenu principal
Les bénéfices des groupes européens meilleurs que prévu au T3
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 11:50

Les perspectives concernant l'état de forme des entreprises européennes s'améliorent alors que les craintes des investisseurs concernant les résultats du troisième trimestre ne se sont pas matérialisées.

Les groupes de l'indice paneuropéen Stoxx 600 devraient afficher une croissance moyenne de 4,3% de leurs bénéfices sur la période, selon les données LSEG IBES, soit bien mieux que la prévision précédente des analystes qui visaient la semaine dernière une hausse de 0,4%.

Le consensus sur les chiffres d'affaires s'est toutefois détérioré avec un repli attendu de 0,9% contre -0,1% il y a quelques jours.

Cela confirmerait une tendance, observée au cours de cinq des six derniers trimestres, où les bénéfices sont plus dynamiques que les revenus alors que les entreprises se reposent de plus en plus sur les réductions de coûts et les restructurations pour compenser la faiblesse des ventes.

Les grands brasseurs et producteurs de spiritueux figurent parmi les entreprises qui se serrent la ceinture pour préserver leurs marges.

Ainsi, Budweiser Anheuser-Busch InBev ABI.BR a indiqué que ses efforts de réduction des coûts lui avaient permis de dégager un bénéfice supérieur aux attentes, malgré une baisse des volumes plus importante que prévu. Le producteur d’Aperol, Campari CPRI.MI , a également dépassé les prévisions. Carlsberg a affiché un léger recul de son chiffre d’affaires mais prévoit d’importantes économies.

"Nous avons procédé à des ajustements, en particulier au niveau des dépenses discrétionnaires. Nous avons considérablement réduit les dépenses liées aux déplacements, aux divertissements, aux conférences et aux consultants", a déclaré Jacob Aarup-Andersen, directeur général de Carlsberg, à Reuters.

Ahold Delhaize AD.AS , qui exploite la chaîne Food Lion aux États-Unis, fait partie des entreprises qui ont dépassé les attentes. Le distributeur néerlandais a enregistré mercredi un bénéfice trimestriel de 933 millions d'euros, au-dessus de 866 millions d'euros dans le consensus fourni par le groupe.

Le constructeur automobile de luxe Ferrari a également fait état mardi d'une hausse de son résultat opérationnel au troisième trimestre, dépassant les attentes, après avoir relevé ses prévisions annuelles plus tôt en octobre.

ÉCART DE PERFORMANCE

Malgré un troisième trimestre meilleur que prévu, l’écart de performance entre les entreprises européennes et américaines s’est creusé, alors que plus de la moitié des sociétés du STOXX 600 .STOXX ont publié leurs résultats.

Selon les données LSEG IBES, les bénéfices des entreprises du S&P 500 .SPX devraient augmenter de 13,8% sur la période. Parmi les 315 sociétés ayant publié leurs résultats à vendredi, 83,2% ont dépassé les attentes, soit le taux de dépassement le plus élevé en quatre ans.

En comparaison, 55,3% des entreprises du STOXX 600 ayant publié leurs résultats ont surpassé les prévisions.

(Rédigé par Javi West Larrañaga, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AB INBEV
54,1600 EUR Euronext Bruxelles +0,11%
CAMPARI
5,932 EUR MIL -0,44%
CARLSBERG B ORD
780,200 DKK LSE Intl +1,39%
FERRARI
351,600 EUR MIL +0,26%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
KON AH DEL
36,2400 EUR Euronext Amsterdam +1,60%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 771,55 Pts CBOE -1,17%
STOXX Europe 600
568,47 Pts DJ STOXX -0,37%


