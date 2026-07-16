Les bénéfices de TSMC au deuxième trimestre devraient atteindre un niveau record grâce à l'essor de l'IA

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* TSMC profite davantage que les autres fabricants de puces de l'essor de l'IA

* Chiffre d'affaires en hausse de 36% au deuxième trimestre

* Conférence téléphonique sur les résultats jeudi à 06h00 GMT

par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, devrait enregistrer jeudi un cinquième trimestre consécutif de résultats records, avec une hausse de 59 % de son bénéfice net pour la période d'avril à juin, portée par l'essor de la demande mondiale en infrastructures d'IA.

Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW destinées aux puces d’IA, ainsi que pour sa technologie avancée d’encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève désormais à environ 1.950 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

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TSMC devrait afficher un bénéfice net de 632,6 milliards de T$ (soit 19,65 milliards de dollars) pour le deuxième trimestre, selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des prévisions de 18 analystes. Les SmartEstimates accordent davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

Une conférence téléphonique sur les résultats, au cours de laquelle la société communiquera ses prévisions pour le troisième trimestre et ses prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année, est prévue à 06h00 GMT. Tout résultat supérieur à 572,5 milliards de T$ marquerait le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise et son 10e trimestre consécutif de croissance des bénéfices.

Lundi, la société a annoncé une hausse de 36% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record.

Les analystes s’attendent généralement à ce que TSMC revoie à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel et observeront si la société augmente également ses dépenses d’investissement, un indicateur clé de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en matière d’IA.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en avril, l’entreprise avait indiqué que ses dépenses d’investissement pour 2026 se situeraient dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 52 et 56 milliards de dollars.

TSMC investit 165 milliards de dollars pour construire des usines de puces dans l’État américain de l’Arizona. Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 57,4% depuis le début de l’année, suivant ainsi la tendance générale du marché .TWII .

(1 dollar = 32,1880 dollars taïwanais)