Les bénéfices de Travelers augmentent grâce à une meilleure souscription et à une diminution des pertes dues aux catastrophes naturelles

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(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2 et d'une citation du CFO au paragraphe 7) par Pritam Biswas

Le géant de l'assurance dommages Travelers TRV.N a fait état d'un bond de son bénéfice au premier trimestre, porté par de solides gains de souscription et des pertes catastrophiques moins importantes que l'année précédente, lorsque les résultats avaient été gravement affectés par les incendies de forêt de Los Angeles.

Les actions de la société, dont les résultats servent souvent de baromètre pour le secteur et les tendances générales de souscription, étaient en baisse marginale dans les échanges volatils de jeudi.

Les dépenses mondiales d'assurance sont restées résilientes au premier trimestre 2026, les risques géopolitiques accrus ayant stimulé la demande de protection, même si l'escalade militaire au Moyen-Orient a entraîné une hausse des prix de l'énergie et une aggravation de l'inflation.

Les données du secteur ont montré un fort appétit pour les polices d'assurance des particuliers et des entreprises.

Travelers a déclaré un bénéfice de base de 1,7 milliard de dollars, soit 7,71 dollars par action, contre 443 millions de dollars, soit 1,91 dollar par action, un an plus tôt.

Le gain de souscription s'est élevé à 1,17 milliard de dollars, contre une perte de souscription de 305 millions de dollars l'année précédente.

"Les pertes dues aux catastrophes pour le trimestre se sont élevées à 761 millions de dollars avant impôts, les événements les plus importants étant la tempête hivernale qui a touché une grande partie du pays en janvier et un important événement de tornade et de grêle en mars", a déclaré le directeur financier Dan Frey lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Ce chiffre est à comparer aux 2,27 milliards de dollars de pertes liées aux catastrophes survenues l'année précédente.

La compagnie dispose également d'un portefeuille d'investissement diversifié, dont une grande partie est consacrée aux revenus fixes, ce qui lui permet de maintenir un bon rendement même en cas de baisse des marchés boursiers, comme ce fut le cas au cours des trois premiers mois de 2026.

Les revenus nets d'investissement ont augmenté de 9 % après impôts pour atteindre 833 millions de dollars au premier trimestre.

"Ces résultats, ainsi que notre bilan exceptionnellement solide, nous ont permis de restituer à nos actionnaires plus de 2,2 milliards de dollars de capital excédentaire au cours du trimestre, dont 2 milliards de dollars de rachats d'actions", a déclaré le directeur général Alan Schnitzer dans un communiqué.

Les actions de la société ont gagné environ 3,2 % jusqu'à présent en 2026, surperformant les marchés plus larges.