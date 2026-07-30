Les bénéfices de Samsung au deuxième trimestre sont multipliés par 19, la demande en puces d'IA compensant les pertes dans le secteur mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par 19 pour atteindre un niveau record au deuxième trimestre, la forte demande en puces d'intelligence artificielle ayant compensé la baisse des résultats de son activité mobile.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a annoncé un bénéfice d'exploitation de 89 400 milliards de wons (61,91 milliards de dollars) pour la période d'avril à juin, conformément à ses prévisions de 89 400 milliards de wons et en hausse par rapport aux 4 680 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

(1 dollar = 1 444,0800 wons)