Les bénéfices de Nucor dépassent les estimations grâce à des livraisons et des prix élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste américain Nucor

NUE.N a publié lundi un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, soutenu par une hausse des prix des produits et des expéditions robustes, ce qui a fait grimper ses actions de près de 3% dans les échanges prolongés.

L'entreprise a bénéficié d'une baisse des importations d'acier aux États-Unis après que le président Donald Trump a imposé des droits de douane sur le métal, ce qui a entraîné une hausse des achats nationaux.

Les expéditions totales de ses aciéries ont bondi de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 6,4 millions de tonnes.

L'entreprise basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a également vu son prix de vente moyen externe par tonne augmenter de 5 %.

Nucor a enregistré un bénéfice de 2,63 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,19 dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 8,52 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 4 octobre, dépassant également les attentes de 8,16 milliards de dollars.