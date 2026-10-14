Les bénéfices de Morgan Stanley progressent grâce à la bonne performance des opérations sur actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley MS.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une forte activité de transactions d'actions alors que les marchés restaient volatils en raison de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Le bénéfice attribuable à la banque s'est élevé à 4,91 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,61 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, un an plus tôt.