Les bénéfices de Morgan Stanley augmentent grâce à la relance de la banque d'investissement

Le bénéfice de Morgan Stanley MS.N a augmenté au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant profité d'une reprise des transactions.

La banque a enregistré un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, a-t-elle déclaré mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 3,2 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action, enregistrés il y a un an.