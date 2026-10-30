Les bénéfices de Moeve s'envolent au troisième trimestre grâce à de solides marges de raffinage

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La société énergétique espagnole Moeve a annoncé vendredi une multiplication par 12 de son bénéfice net au troisième trimestre, grâce à de solides marges de raffinage et à un taux d’utilisation accru de ses raffineries pour produire des produits raffinés très demandés, tels que le diesel et le kérosène.

Les guerres en Iran et en Ukraine , qui ont perturbé les marchés de l'énergie, ont considérablement stimulé les marges de raffinage des compagnies pétrolières: l'espagnole Repsol REP.MC a ainsi enregistré un bénéfice record, tandis que Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA ont annoncé leurs meilleurs résultats trimestriels depuis 2022.

* Le bénéfice net de Moeve au troisième trimestre a grimpé à 789 millions d’euros (883,52 millions de dollars) contre 64 millions d’euros à la même période l’année dernière.

* La marge de raffinage a atteint 26,8 dollars le baril au cours du trimestre, contre 11,3 dollars au trimestre précédent et 9,2 dollars un an plus tôt.

* Moeve, anciennement Cepsa, a déclaré se concentrer pleinement sur sa transformation stratégique vers des activités à faibles émissions de carbone après l’échec des négociations avec le portugais Galp GALP.LS concernant une éventuelle fusion de leurs activités en aval .

* Moeve est détenue par le fonds d’Abu Dhabi Mubadala et par la société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O .

(1 dollar = 0,8930 euro)