Les bénéfices de Maurel & Prom dopés par les cours au 1er semestre

Maurel & Prom dévoile un résultat net consolidé de 191 MUSD ( 78% par rapport au 1er semestre 2025) et un résultat net part du groupe de 183 MUSD ( 74%) au titre du 1er semestre 2026, "grâce à une bonne performance opérationnelle et à un environnement de prix favorable".

La compagnie pétrolière a réalisé un EBITDA de 227 MUSD ( 63%) et un résultat opérationnel de 161 MUSD ( 64%), pour un chiffre d'affaires de 366 MUSD ( 27%), grâce à un prix de vente moyen du pétrole de 103,8 USD/b, en hausse de 46%, tandis que la production du groupe en part M&P s'est établie à 37 890 bep/j.

"Portés par un environnement de prix favorable et la bonne performance de nos actifs, nous enregistrons une progression significative de nos principaux indicateurs financiers tout en conservant une structure financière particulièrement solide", commente le directeur général Olivier de Langavant.

"Nous avons poursuivi l'exécution de nos projets de développement, avec notamment l'intégration de Sinu-9 en Colombie, la mise en production de nouveaux puits en Tanzanie et la reprise des exportations de brut au Venezuela", poursuit le dirigeant.

Selon lui, la génération de trésorerie de Maurel & Prom lui permet de poursuivre sa politique de retour aux actionnaires tout en finançant ses investissements, et l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur, annoncée la veille, "ouvre une nouvelle phase de développement pour le groupe".