Les bénéfices de Mastercard dépassent les attentes, mais l'entreprise s'apprête à licencier 4 % de sa main-d'œuvre au niveau mondial

Mastercard MA.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre grâce à des dépenses résilientes, et a déclaré qu'elle allait licencier environ 4 % de sa main-d'œuvre mondiale afin de recentrer ses investissements dans différents domaines.

Les dirigeants de la société ont déclaré aux analystes que la restructuration entraînerait une charge d'environ 200 millions de dollars pour le trimestre en cours.

"Récemment, nous avons procédé à un examen stratégique de nos activités. Cela entraînera des réductions dans certains domaines et dans certaines fonctions, mais conduira à des investissements supplémentaires et à une plus grande concentration dans d'autres domaines", a déclaré Michael Miebach, directeur général de l'entreprise.

Les suppressions d'emplois pourraient concerner plus de 1 400 salariés, sur un effectif total d'environ 35 300 personnes en décembre 2024, selon le dernier rapport annuel de l'entreprise.

Les actions de Mastercard étaient en hausse de plus de 1,7 % dans les premiers échanges.

LES DÉPENSES DE CONSOMMATION RÉSISTENT

Les dépenses ont largement résisté malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par les politiques commerciales du président américain Donald Trump, l'inflation stagnante et un marché du travail atone.

Le volume brut en dollars de Mastercard, c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme, a augmenté de 7 % au cours du trimestre, stimulé par la résistance des dépenses liées aux voyages, aux loisirs et aux produits de première nécessité.

Les ménages continuent de donner la priorité aux produits de première nécessité, tandis que les hauts revenus ne semblent pas vouloir réduire leurs achats discrétionnaires.

Mastercard a également enregistré une hausse de 14 % des volumes transfrontaliers, une mesure qui permet de suivre les dépenses effectuées avec des cartes en dehors du pays dans lequel elles ont été émises.

La société est le premier des plus grands processeurs de paiement de Wall Street à publier ses résultats ce trimestre, avec son rival Visa V.N qui devrait publier ses résultats plus tard dans la journée, et American Express AXP.N dont les résultats sont attendus tôt vendredi.

Les soldes des cartes de crédit ont légèrement augmenté au cours du dernier trimestre pour les banques américaines, signalant une demande d'emprunt soutenue malgré des taux d'intérêt élevés.

Mastercard a déclaré un bénéfice ajusté de 4,76 $ par action, dépassant les attentes moyennes des analystes de 4,25 $, et un revenu de 8,81 milliards de dollars, également supérieur aux estimations de 8,78 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.