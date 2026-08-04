Les bénéfices de Marathon Petroleum s'envolent grâce à une forte hausse des marges de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec commentaires et dernier cours de l'action)

* La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation double pour atteindre 36,33 (XX,XX euros) dollars le baril

* Marathon a redistribué 2,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre, contre 1 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars il y a un an

* Le diesel renouvelable est passé d'une perte l'année précédente à un bénéfice de 258 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars grâce à des crédits plus importants

par Nicole Jao et Arunima Kumar

Le raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N a annoncé mardi que son bénéfice du deuxième trimestre avait quadruplé pour atteindre 5,14 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations des analystes, les perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole brut via le détroit d'Ormuz ayant doublé les marges de raffinage. Les raffineurs américains comptent parmi les principaux bénéficiaires financiers du conflit lié à l'Iran qui a perturbé le transport maritime mondial d’énergie, les acheteurs internationaux étant prêts à payer plus cher pour s’assurer des approvisionnements. La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation de Marathon a doublé par rapport à l'année dernière pour atteindre 36,33 (XX,XX euros) dollars le baril, les exportations américaines de carburant ayant bondi pour atteindre un niveau record . L'action Marathon a progressé de 1,7 % mardi en Bourse. La semaine dernière, ses concurrents Valero Energy VLO.N et HF Sinclair DINO.N ont tous deux annoncé leurs bénéfices trimestriels les plus élevés depuis 2022 , année où l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait perturbé les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales et entraîné une flambée des prix des matières premières. Le résultat net de Marathon au deuxième trimestre a dépassé les prévisions consensuelles des analystes de LSEG, qui s’établissaient à 3,91 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, et a enregistré une hausse significative par rapport aux 1,22 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars enregistrés à la même période l’année dernière. Les raffineries de Marathon ont fonctionné à environ 94 % de leur capacité au deuxième trimestre, traitant 2,9 millions de barils par jour (bpd), contre un taux d’utilisation de 97 % et un débit de 3,1 millions de bpd au cours de la même période de l’année précédente. Les raffineries de la côte du Golfe ont fonctionné à 100 % de leur capacité. La société prévoit que le taux d’utilisation des raffineries se maintiendra autour de 94 % pour le trimestre en cours. Marathon a redistribué 2,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre, contre 1 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars à la même période l’année dernière. LES MARCHÉS DES CARBURANTS RESTENT EXTRÊMEMENT TENDUS Les raffineurs américains ont continué à engranger des bénéfices grâce à la production de carburants clés tels que l’essence et le diesel, alors qu’une vague d’attaques contre des raffineries de pétrole au Moyen-Orient et en Russie a resserré l’offre mondiale. "Nous continuons d’observer une demande résiliente de la part des consommateurs pour l’essence, le diesel et le kérosène. Et ce, tant au niveau national qu’international", a déclaré mardi Rick Hessling, directeur commercial, aux investisseurs. Marathon a estimé que les arrêts de raffinage, prévus ou imprévus, totalisaient plus de 9 millions de barils par jour (bpd), soit environ 4 millions de bpd de plus que les niveaux historiques. Rick Hessling a souligné que la demande américaine de kérosène avait atteint un niveau record en juin, tandis que les exportations de distillats avaient atteint des sommets historiques au cours du trimestre. En mai, le crack spread de l’essence aux États-Unis a atteint 53 (XX,XX euros) dollars le baril, un niveau qui n’avait plus été observé depuis juin 2022. Le crack spread du diesel a quant à lui atteint 86 (XX,XX euros) dollars le baril en mars, un record à l’époque.

L’unité de diesel renouvelable de la société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 258 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 19 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars il y a un an, grâce à des marges plus élevées, des débits plus importants et une amélioration de la valeur des crédits réglementaires.

Les carburants renouvelables pèsent depuis des années sur les résultats des raffineurs américains, mais ils contribuent désormais davantage aux bénéfices, les obligations gouvernementales en matière de biocarburants stimulant la demande et la hausse des prix du diesel améliorant les marges.