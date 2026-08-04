Lumen dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte demande en matière de réseaux numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu et Nithyashree R B

Lumen Technologies LUMN.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, alors que la société poursuit sa transition vers des services de réseaux numériques à plus forte marge.

Les résultats de Lumen interviennent alors que la société s'appuie sur son acquisition d'Alkira pour étendre ses capacités de réseau multicloud et d'intelligence artificielle, misant sur la demande croissante des entreprises en matière de connectivité de cloud à cloud à mesure que les clients développent leurs charges de travail liées à l'IA.

Voici quelques détails:

* Le directeur financier Chris Stansbury a déclaré à Reuters que l’objectif à court terme consistait à « quantifier ce que nous estimons être le chiffre d’affaires potentiel d’Alkira » pour le reste de l’année, ajoutant que l’objectif de Lumen était d’inclure des prévisions de chiffre d’affaires parallèlement à ses perspectives pour 2027.

* Lumen a annoncé un chiffre d’affaires de 2,81 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 2,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires stratégique, qui comprend les produits de réseau numérique à forte marge, a progressé de 14 % en glissement annuel et a représenté 53 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au deuxième trimestre, contre 51 % au premier trimestre.

* L'Ebitda ajusté, hors éléments exceptionnels, a reculé à 802 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 877 millions de dollars un an plus tôt.

* M. Stansbury a déclaré à Reuters que la société s'attendait à ce que la croissance de l'Ebitda redevienne positive cette année pour la première fois.

* La perte ajustée par action s’est établie à 7 cents au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes tablant sur une perte de 14 cents.

* Lumen a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tablant sur un Ebitda ajusté hors éléments exceptionnels compris entre 3,1 et 3,3 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible hors éléments exceptionnels compris entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars.

* Lumen, qui fournit des services de connectivité numérique par fibre optique, d’interconnexion de centres de données et de réseaux numériques aux entreprises et aux clients du secteur de l’IA, a indiqué que l’adoption de sa plateforme « Network-as-a-Service » (NaaS) s’accélère, avec plus de 3 000 clients NaaS.