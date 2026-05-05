Les bénéfices de Marathon Petroleum dépassent les prévisions grâce à une amélioration des marges de raffinage

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Marathon Petroleum MPC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale lié au conflit au Moyen-Orient.

Son titre a progressé de 1 % en pré-ouverture, avec une hausse de 55 % depuis le début de l'année.

La société a également approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, portant le montant total autorisé restant à environ 8,6 milliards de dollars. Marathon a reversé plus d'un milliard de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre.

Les exportations américaines de produits raffinés ont atteint un niveau record en mars, la guerre en Iran et la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz ayant resserré l'offre mondiale de carburants, forçant des réductions de production à l'étranger et soutenant les marges des raffineurs américains, qui dépendent moins du brut du Moyen-Orient et sont bien placés pour capter la demande via les exportations.

Marathon Petroleum, premier raffineur américain en volume, a déclaré que sa marge de raffinage et de commercialisation s'élevait à 17,74 dollars par baril pour le premier trimestre 2026, contre 13,38 dollars par baril l'année dernière.

La société a fait état d'un taux d'utilisation de la capacité de traitement du brut de 89 %, ce qui s'est traduit par un débit total de 2,9 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre. Ces chiffres sont à comparer à un taux d'utilisation de 89 % et un débit de 2,8 millions de bpd un an plus tôt.

Les résultats du premier trimestre ont été partiellement compensés par des coûts d'exploitation plus élevés liés aux opérations de révision des raffineries et par des pertes sur dérivés liées à la couverture économique.

Pour le deuxième trimestre, Marathon prévoit un débit de 2,99 millions de b/j.

Elle prévoit également de dépenser 1,5 milliard de dollars en 2026, dont la majeure partie sera consacrée à des projets visant à améliorer les marges de ses principales raffineries.

Au premier trimestre 2026, Marathon a également mis en service son projet de flexibilité du kérosène à Garyville, ce qui lui a permis de transformer sa production existante en kérosène à plus forte valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et à l'exportation.

Le raffineur basé à Findlay, dans l'Ohio, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,65 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 75 cents par action, selon les données compilées par LSEG.