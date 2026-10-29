Les bénéfices de Linde dépassent les prévisions, la croissance du secteur de l'IA stimulant la demande en gaz destinés à la fabrication de puces électroniques

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(Rédaction complète, avec ajout de détails sur le marché de l'électronique aux paragraphes 1 et 4, et de contexte aux paragraphes 2 et 5.)

par Bartosz Dabrowski

Linde LIN.O , le plus grand groupe mondial de gaz industriels, a annoncé jeudi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes du marché, la plus forte croissance de son chiffre d’affaires provenant de son marché final de l’électronique, porté par la demande en matière d’IA.

Alors que les fabricants de semi-conducteurs augmentent leurs capacités pour répondre à la demande en puces destinées à l’IA et au calcul haute performance, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la capacité de Linde à transformer son exposition croissante à ce secteur en une croissance durable de ses bénéfices.

La société américano-allemande, qui fournit des gaz tels que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène aux usines et aux hôpitaux, a annoncé une hausse de 9 % de son bénéfice par action ajusté, à 4,59 dollars pour le trimestre. Ce résultat a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 4,52 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les ventes destinées au marché final de l'électronique ont progressé de 15 % par rapport à l'année dernière, comme l'indique la présentation trimestrielle de Linde. Le chiffre d'affaires global du troisième trimestre a augmenté de 9 %, pour atteindre 9,4 milliards de dollars.

En juillet, la société a annoncé avoir conclu un accord à long terme pour fournir des gaz industriels d’ultra-haute pureté à l’un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs et qu’elle investirait environ 1 milliard de dollars en Arizona.

Linde a relevé sa fourchette de BPA ajusté pour 2026 à un intervalle compris entre 17,82 et 17,92 dollars, contre une fourchette précédemment annoncée de 17,70 à 17,90 dollars, reflétant ainsi un effet de change favorable estimé à 2 %.

Pour le quatrième trimestre, le groupe table sur un BPA ajusté compris entre 4,40 et 4,50 dollars, soit une hausse de 5 % à 7 % par rapport à l'année précédente.