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Les bénéfices de la société canadienne Imperial Oil ont plus que doublé au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, les prix du brut et le renforcement des marges de raffinage ayant largement compensé la baisse de la production issue des sables bitumineux et l'impact des opérations de maintenance programmées dans ses raffineries.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a déclaré que son résultat net s'élevait à 2,19 milliards de dollars canadiens (1,56 milliard de dollars), soit 4,52 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 949 millions de dollars canadiens, soit 1,86 dollar canadien par action, l'année dernière.

(1 $ = 1,4025 dollar canadien)

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