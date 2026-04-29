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Les bénéfices de la fintech SoFi doublent grâce à une croissance record des prêts et du nombre de membres
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

SoFi Technologies SOFI.O a annoncé mercredi un bénéfice du premier trimestre qui a doublé, les octrois de prêts et la croissance du nombre de membres de la société fintech ayant atteint des niveaux records.

La demande de prêts a repris chez tous les prêteurs, les consommateurs américains et l'économie dans son ensemble restant résilients malgré l'incertitude qui règne en raison de la hausse des prix du pétrole liée aux troubles au Moyen-Orient et des taux d'intérêt toujours élevés.

Le volume total des prêts accordés par SoFi a atteint un niveau record de 12,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, grâce à une forte croissance dans ses segments de prêts personnels, étudiants et immobiliers.

Le nombre de ses membres a augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un niveau record de 14,7 millions au premier trimestre.

« La santé de notre base de clients reste solide. Nous avons enregistré une croissance record des prêts au premier trimestre et nous prévoyons une forte demande pour le deuxième trimestre », a déclaré Anthony Noto, directeur général de SoFi, à Reuters.

Il a ajouté que les dépenses par carte de débit en point de vente restaient soutenues et que la performance des crédits était conforme aux attentes.

Les consommateurs américains ont maintenu un niveau de dépenses stable, soutenu par un faible taux de chômage et des revenus résilients.

SoFi, qui est passée d’une start-up spécialisée dans le refinancement de prêts étudiants à une société de services financiers à part entière, s’est attachée à bouleverser le secteur bancaire traditionnel avec des produits allant de l’investissement dans les introductions en bourse aux cartes de crédit et aux comptes d’épargne via une plateforme axée sur le numérique.

« Si l'on regarde les banques traditionnelles, elles sont freinées par des systèmes fragmentés et vieux de plusieurs décennies qui rendent l'innovation extrêmement difficile », a déclaré M. Noto, ajoutant que SoFi gagnait des parts de marché au détriment de ces institutions.

Les entreprises de fintech se sont concentrées sur une clientèle plus jeune et férue de technologie en proposant des plateformes axées sur le mobile, des frais réduits et une large gamme de services regroupés dans une seule application.

Le produit net d'intérêts de SoFi – un indicateur de la rentabilité des prêts – a augmenté de 39 % pour atteindre 693 millions de dollars au premier trimestre, tandis que son chiffre d'affaires total lié aux commissions a progressé de 23 % pour s'établir à 386,8 millions de dollars.

Le bénéfice du premier trimestre a bondi à 12 cents par action, contre 6 cents un an plus tôt. Son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 41 % pour atteindre un record de 1,1 milliard de dollars.

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