Les bénéfices de la Banque nationale du Canada sont stimulés par l'accord conclu avec Canadian Western

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2 et des estimations au paragraphe 7)

La Banque Nationale du Canada NA.TO a annoncé une hausse de son bénéfice du premier trimestre mercredi, l'acquisition de la Banque Canadienne de l'Ouest ayant stimulé ses activités bancaires personnelles et commerciales.

La banque a déclaré que le revenu net de l'unité des services bancaires personnels et commerciaux a bondi de 47 % à 427 millions de dollars canadiens par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus ont augmenté de 27 % à la suite de l'achat.

L'incertitude persistante concernant les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada a pesé sur la confiance des entreprises et des consommateurs, encourageant les prêteurs canadiens à s'appuyer davantage sur des activités à plus forte marge, telles que les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine.

Le bénéfice des marchés des capitaux de la Banque Nationale a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 443 millions de dollars canadiens au cours du trimestre déclaré, tandis que le bénéfice de son unité de gestion de patrimoine a augmenté de 12 % pour atteindre 272 millions de dollars canadiens.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a dépassé les estimations de bénéfices mardi, grâce à une forte croissance dans tous les segments.

La Banque Nationale a affiché un bénéfice ajusté de 1,32 milliard de dollars canadiens (963,50 millions de dollars), ou 3,25 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à un bénéfice de 1,05 milliard de dollars canadiens, ou 2,93 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,99 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3700 dollar canadien)