Les bénéfices de l'opérateur de McDonald's en Inde diminuent de moitié sous l'effet de la hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et les chiffres d'affaires à partir du paragraphe 3)

Westlife Foodworld WEST.NS , un opérateur de la franchise McDonald's MCD.N en Inde, a annoncé jeudi une baisse de 52 % de son bénéfice trimestriel, les restaurants de restauration rapide étant confrontés à une hausse des coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre et des matières premières dans un contexte de concurrence accrue.

Les coûts d'exploitation des restaurants ont bondi depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, alors même que les remises accordées pour contrer la concurrence de rivaux plus modestes, tels que California Burrito, Wow Momo et Blue Tokai Coffee, pèsent sur la rentabilité.

Westlife, qui exploite des restaurants McDonald's dans l'ouest et le sud de l'Inde, a indiqué que son bénéfice consolidé après impôts s'élevait à 5,9 millions de roupies (soit 61 655,8 $) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 12,3 millions de roupies un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a progressé à 7,36 milliards de roupies, contre 6,58 milliards de roupies un an plus tôt.

Au cours du trimestre, McDonald's a mis en avant ses « Everyday Value Meals » à 99 roupies, composés d'un hamburger, de frites et d'un Coca-Cola.

(1 dollar = 95,6925 roupies indiennes)