Flanc nord de l'Otan face à la Russie : la Turquie a déployé cinq F-16 en Estonie

Les Etats baltes, ex-républiques soviétiques membres de l'Alliance atlantique, qui partagent une longue frontière avec la Russie, ont enregistré depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 un nombre croissant d'intrusions et de chutes de drones sur leurs territoires.

Un F-16 en vol de démonstration en Turquie, en 2020 (illustration) ( AFP / ADEM ALTAN )

La Turquie a déployé cinq avions de chasse F-16 et leurs équipages en Estonie dans le cadre de la mission de police de l'air de l'Otan, a indiqué jeudi 30 juillet le ministère turc de la Défense.

"Dans le cadre de la mission de police aérienne renforcée de l'OTAN, le déploiement de cinq avions F-16 et de leur personnel sur la base aérienne d'Amari en Estonie, où ils seront stationnés du 1er août au 30 novembre 2026, est achevé" , a déclaré le ministère.

La Baltique et le Grand nord, zones stratégiques

"Durant cette mission, nos unités contribueront à la sécurité de l'espace aérien balte dans le cadre des activités conjointes de défense aérienne de l'OTAN", a ajouté le ministère, p récisant que la Turquie prendra vendredi le relais du Portugal pour cette mission.

La protection du flanc nord de l'alliance atlantique face à la Russie a fait l'objet de diverses manoeuvres entre Etats d'Europe du nord, avec notamment l'adhésion pleine et entière de la Suède et de la Finlande. Des avions Rafale français de l'Otan stationnés dans les pays baltes ont pour leur part abattu un drone errant début juin en Lettonie.