 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 935,06
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de KKR dépassent les prévisions de Wall Street grâce à l'apport de nouveaux capitaux, notamment dans le domaine du crédit
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Flux de capitaux de 43 milliards de dollars au troisième trimestre

*

Les actions augmentent en pré-marché

*

KKR perçoit des commissions en hausse pour la gestion de ses actifs

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 13, mise à jour des actions,) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

KKR KKR.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street vendredi, stimulé par une forte collecte de fonds, en particulier dans le domaine du crédit et de son unité d'assurance.

Le bénéfice net ajusté de 1,27 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action, a dépassé les 1,17 milliard de dollars, soit 1,30 dollar par action, que les analystes attendaient en moyenne du gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de KKR étaient en hausse d'environ 3 % en pré-marché, alors que les contrats à terme sur les actions américaines étaient globalement en baisse. L'action de KKR a perdu 19 % cette année.

SE PRÉMUNIR CONTRE LA VOLATILITÉ

À l'instar de ses rivaux Blackstone BX.N , dont les actifs ont franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, et Apollo

APO.N , qui espère y parvenir d'ici 2026, KKR a ajouté de nouveaux secteurs d'activité afin de dépasser la stratégie traditionnelle du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises.

Scott Nuttall et Joe Bae, codirecteurs généraux de KKR, se sont fixé pour objectif d'atteindre un actif de 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030.

Les revenus liés aux commissions ont augmenté pour atteindre 1 milliard de dollars. Le total des actifs a atteint 723 milliards de dollars, KKR ayant attiré 43 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dont 27 milliards de dollars de crédits.

Les sociétés de capital-investissement ont été d'autant plus enclines à se diversifier que la hausse des taux d'intérêt a entravé les ventes des entreprises qu'elles avaient achetées au cours d'une longue période de taux inférieurs. Le ralentissement des sorties d'investissement par la vente ou le refinancement s'est accompagné d'un retour des capitaux aux investisseurs, dont certains sont devenus réticents à s'engager dans de nouveaux fonds.

KKR a déclaré vendredi avoir levé 17,5 milliards de dollars pour son dernier fonds centré sur l'Amérique du Nord, qui, selon des personnes familières avec le sujet, visait environ 20 milliards de dollars .

Les analystes de Piper Sandler ont noté que les rendements du capital-investissement traditionnel de KKR étaient de 2 %, en baisse par rapport aux 5 % du deuxième trimestre.

Global Atlantic, qui représente un tiers des actifs de la société, a vu son bénéfice d'exploitation augmenter de 28 %.

"Les résultats des gestionnaires d'actifs alternatifs dotés d'un bilan ont démontré que le fossé créé par ces activités les immunise de plus en plus contre la volatilité des taux", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Les analystes ont surveillé les segments de retraite de KKR et d'Apollo pour déceler tout signe de tension sur les bénéfices tirés de la vente de rentes, qui sont vendues pour une somme forfaitaire et garantissent des paiements réguliers.

KKR s'est également intéressé aux personnes fortunées que les sociétés d'investissement alternatif ciblent de plus en plus. Son activité K-Series, qui propose des fonds aux investisseurs individuels, est passée de 14 milliards de dollars il y a un an à 29 milliards de dollars.

La poudre sèche, c'est-à-dire l'argent que les investisseurs ont promis d'investir mais qui n'a pas encore été utilisé, s'élève à 126 milliards de dollars. Au cours du trimestre, KKR a conclu un accord pour l'achat d'une participation majoritaire dans la société d'acquisition de redevances biopharmaceutiques Healthcare Royalty Partners, ainsi qu'un investissement de 2 milliards de dollars de la Japan Post Insurance Company.

Après la fin du trimestre, KKR s'est associé à Apollo pour investir 7 milliards de dollars dans Keurig Dr Pepper

KDP.O .

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,020 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
143,550 USD NYSE 0,00%
JDE PEET'S
31,5800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
JP POST INSRAN
22,800 EUR Tradegate +1,79%
KEURIG DR PEPPER
26,3450 USD NASDAQ -0,06%
KKR & CO
119,380 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un équipement du groupe Peloton. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1) Les actions de Peloton Interactive ... Lire la suite

  • Voyageurs à l'aéroport international de Chicago, Illinois le 7 novembre 2025 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )
    Paralysie budgétaire: des centaines de vols annulés dans les aéroports américains
    information fournie par AFP 07.11.2025 15:38 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Ces annulations font suite à la décision de l'administration ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:17 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI de 0,44% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq. * TESLA TSLA.O

  • EDMOND DE ROTHSCHILD AM
    La donnée : un actif stratégique bien au-delà de la sphère technologique
    information fournie par Edmond de Rothschild AM 07.11.2025 14:59 

    Conviction forte d'Edmond de Rothschild Asset Management depuis plus d'une décennie : la donnée est l'actif stratégique par excellence. EdR Fund Big Data : un fonds actions internationales à coloration technologique Loin d'être un fonds purement technologique, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank