Les bénéfices de Caterpillar bondissent au deuxième trimestre grâce à une forte demande dans les secteurs de l'énergie et des engins de chantier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Caterpillar CAT.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une demande soutenue pour ses équipements de production d'électricité et de construction.
La société, considérée comme un indicateur de la santé de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un bénéfice ajusté par action de 8,17 dollars, contre 4,72 dollars par action un an plus tôt.
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