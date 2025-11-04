Les bénéfices de BP dépassent les attentes, mais aucune nouvelle de la vente de Castrol

Castrol au cœur d'un programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars

Bénéfice trimestriel de 2,21 milliards de dollars par rapport aux prévisions de 2,02 milliards de dollars

Toutes les unités dépassent le consensus

(Mise à jour des actions, ajout de détails sur les divisions qui battent le consensus, citation du directeur général, résultats d'Aramco) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

La major pétrolière BP BP.L a annoncé mardi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice sous-jacent au troisième trimestre, les bonnes performances de toutes les divisions, notamment le raffinage, ayant permis de compenser l'impact de la baisse des prix du pétrole brut.

Cependant, il n'y a pas eu de mise à jour sur le processus de vente très surveillé de son unité de lubrifiants Castrol, la pièce maîtresse de sa campagne de vente d'actifs de 20 milliards de dollars visant à réduire son endettement.

Après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables sous la direction de Bernard Looney, BP s'est engagé à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts, tout en réorientant ses dépenses vers le pétrole et le gaz.

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de rentabiliser ses actifs de production de pétrole et de gaz. Lorsque le nouveau président Albert Manifold a pris ses fonctions le mois dernier, il a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité.

Reuters a rapporté en mai, citant des sources , que BP avait donné le coup d'envoi de la vente de Castrol.

"L'intérêt est grand. Nous progressons bien et nous vous tiendrons au courant lorsque nous serons prêts", a déclaré le directeur général Murray Auchincloss lors d'une conversation téléphonique avec Reuters.

LE RAFFINAGE AMÉLIORE LES RÉSULTATS

BP a déclaré avoir réalisé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, de 2,21 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,02 milliards de dollars dans un sondage fourni par la société, et de 2,27 milliards de dollars il y a un an.

Toutes les principales unités de BP ont dépassé les prévisions du consensus.

La division clients et produits de BP, stimulée par des marges de raffinage plus élevées, a enregistré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, dépassant les 381 millions de dollars de l'année dernière, lorsque BP avait connu une panne importante à sa raffinerie américaine de Whiting.

La division clients a enregistré les meilleurs résultats jamais enregistrés au troisième trimestre, a déclaré BP, ajoutant que la disponibilité du raffinage était proche de 97 %, soit le meilleur trimestre en 20 ans pour le portefeuille actuel.

L'action BP a effacé les gains antérieurs et était en baisse de 1,2% à 1008 GMT, surperformant un indice plus large de sociétés énergétiques européennes .SXEP , qui était en baisse de 1,9%.

BP a maintenu le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions à 750 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre.

M. Auchincloss a déclaré qu'il s'attendait à ce que les accords de vente d'actifs conclus ou annoncés atteignent environ 5 milliards de dollars cette année, aidés par la vente de participations minoritaires dans ses pipelines terrestres américains annoncée lundi.

LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE PÈSE SUR L'INDUSTRIE

Les bénéfices du troisième trimestre des rivaux Saudi Aramco 2222.SE , Shell SHEL.L et TotalEnergies

TTEF.PA ont tous chuté suite à la baisse des prix moyens du pétrole brut Brent LCOc1 de 13% en glissement annuel sur trois mois, mais les résultats commerciaux, les marges de raffinage plus élevées et l'augmentation de la production ont amorti l'impact.

Le flux de trésorerie d'exploitation trimestriel de BP s'est élevé à 7,8 milliards de dollars, soit plus que les 6,8 milliards de dollars de l'année dernière. Comme prévu, la dette nette est restée stable à environ 26 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.

BP a pour objectif de ramener sa dette nette entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année 2027.