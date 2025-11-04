Wall Street recule, à cause de prises de bénéfices

Des opérateurs à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York est orientée à la baisse mardi, les investisseurs prenant leurs bénéfices dans un marché marqué par des valorisations très élevées pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) et par l'absence d'indicateurs économiques.

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones reculait de 0,31%, l'indice Nasdaq perdait 0,93% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,62%.

"Lorsque vous atteignez les niveaux élevés (de valorisation, ndlr) où nous nous trouvons actuellement, il est facile d'avoir le vertige", commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Ces derniers mois, la place américaine a enchaîné les records et les valeurs technologiques ont accru leur poids, le mastodonte des puces Nvidia ayant même franchi le seuil symbolique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le dynamisme s'est notamment appuyé sur l'enthousiasme autour du développement de l'intelligence artificielle, et la conclusion de contrats commerciaux à plusieurs dizaines de milliards de dollars de façon très récurrente.

Selon Art Hogan, mardi "nous manquons de ce vent favorable quotidien habituel dans un environnement où nous ne connaissons toujours pas exactement le rythme de la croissance économique, car la paralysie budgétaire (+shutdown+) ne permet pas de fournir de données économiques officielles".

"L'explication la plus simple" du recul des principaux indices américains est donc "une prise de bénéfices", relève Patrick O'Hare, de Briefing.com.

D'autant que de plus en plus d'observateurs, à l'instar du patron de la banque Morgan Stanley, ont émis ces derniers jours la crainte de voir les indices boursiers essuyer une correction à la baisse.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait, évoluant autour de 4,09% contre 4,11% à la clôture lundi.

Les acteurs de la place américaine attendent désormais la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Alors que deux responsables de l'institution avaient voté contre la baisse de taux décidée la semaine dernière, l'un voulant une plus ample détente, l'autre recherchant le statu quo, ce document "permettra de préciser la position de chacun", souligne Art Hogan.

A la cote, le groupe d'analyse de données Palantir (-6,66% à 193,40 dollars) baissait après la publication de ses résultats.

L'entreprise a pourtant relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les attentes au troisième trimestre, mais les investisseurs s'inquiètent de son niveau de valorisation, très élevé.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Uber (-7,06% à 92,68 dollars) était boudée malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, à plus de 13 milliards de dollars.

Les perspectives de rentabilité de l'entreprise pour le trimestre en cours sont, elles, dans la lignée du consensus des analystes.

Le laboratoire américain Pfizer (+0,57% à 24,80 dollars) parvenait à rester dans le vert malgré des résultats en baisse au troisième trimestre, privés de la manne des traitements anti-Covid du fait du reflux continu des hospitalisations mais aussi des nouvelles recommandations vaccinales du gouvernement américain.

Nasdaq