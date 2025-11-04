Le Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

L'écrivain français Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt, pose le 4 novembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Laurent Mauvignier a obtenu mardi le prix Goncourt pour "La maison vide" (Minuit), une vaste fresque familiale de 750 pages présentée comme un roman "fondamental" par le jury du plus prestigieux prix littéraire français.

"Je ressens de la joie", c'est "une récompense énorme parce que c'est un livre qui vient de l'enfance et de plusieurs générations", a réagi l'auteur de 58 ans à son arrivée à Drouant, célèbre restaurant proche de l'Opéra à Paris, où l'attendaient les 10 jurés de l'Académie Goncourt.

Sacré dès le premier tour du scrutin avec six voix, Laurent Mauvignier a devancé la Belge Caroline Lamarche, qui en a obtenu quatre pour "Le bel obscur" (Seuil). Il a également distancé les deux autres romanciers en lice dans la sélection finale, Emmanuel Carrère avec "Kolkhoze" (P.O.L), qui figurait pourtant parmi les favoris, et Nathacha Appanah avec "La nuit au cœur" (Gallimard), qui a obtenu lundi le prix Femina.

Le Goncourt est le premier grand prix littéraire d'automne décerné à Laurent Mauvignier, qui a déjà publié une vingtaine de livres, la plupart aux éditions de Minuit, et a reçu plusieurs prix, dont trois déjà pour "La maison vide". Il succède au Franco-Algérien Kamel Daoud, lauréat du Goncourt 2024 avec "Houris".

"On est dans le salut à un auteur qui a une œuvre déjà très importante derrière lui et qui, cette année, nous a livré non pas une somme, mais un roman quand même fondamental", a commenté Philippe Claudel, le président de l'Académie Goncourt.

"C'est quelque chose qui a une puissance littéraire, qui revisite à la fois notre histoire du XXe siècle (...) mais c'est aussi une construction au sens presque architectural", a ajouté M. Claudel, qui arborait comme les autres membres du jury un badge de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, qui a reçu mardi le Goncourt du livre de poche.

- "Zones d'ombre" -

Laurent Mauvignier, 58 ans, est né en Touraine dans une famille ouvrière. Après avoir fait les Beaux-Arts à Tours, il se dirige vers la littérature. Parmi ses ouvrages remarqués figurent "Loin d'eux", son premier roman en 1999, "Des hommes" sur les souvenirs de la guerre d'Algérie, et "Histoires de la nuit".

L'écrivain Laurent Mauvignier pose à Paris le 13 octobre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

"La maison vide" est un récit de 750 pages, aux phrases amples, qui raconte les générations se succédant depuis le début du XXe siècle dans un village imaginaire de Touraine qui ressemble à la petite ville de Descartes où l'auteur a grandi.

"Je crois que mon histoire familiale ressemble à celle de millions de Français, avec ses zones d'ombre et ses parts plus glorieuses", avait récemment expliqué à l’AFP Laurent Mauvignier.

Dans son récit, l'auteur s'attarde particulièrement sur Marie-Ernestine qui, jeune fille, a un don pour le piano et s'éprend de son professeur. Mais son père la contraint à épouser Jules et à abandonner ses rêves de monter à Paris pour devenir musicienne.

De cette union, naît en 1913 Marguerite, la grand-mère du romancier et Laurent Mauvignier tente de comprendre pourquoi "une forteresse de silence" a entouré cette femme, dont le visage a été découpé ou rayé sur les photos.

Le président de l'Académie Goncourt Philippe Claudel lors de l'attribution du prix, le 4 novembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Grâce au bandeau rouge "Prix Goncourt" apposé sur la couverture, les ventes de "La maison vide" devraient être démultipliées, comme en ont bénéficié les récents lauréats, qui ont parfois dépassé les 500.000 exemplaires écoulés, alors que le roman est déjà un succès de librairie.

"Je reçois tellement de messages (de lecteurs, ndlr) avec ce livre, tellement de mots... J'ai l'impression, dans tous les messages que je reçois, que c'est presque plus important pour eux que pour moi", a déclaré Laurent Mauvignier mardi.

Décerné en même temps que le Goncourt, le prix Renaudot a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre ("Je voulais vivre"), qui s'est dite "très, trés émue" d'être récompensée "pour un roman d'aventure, un roman un peu enlevé".

La surprise est venue du prix Renaudot essai qui a récompensé Alfred de Montesquiou pour "Le crépuscule des hommes" (Robert Laffont), un ouvrage sur les procès de Nuremberg qui ne figurait pas dans les sélections.