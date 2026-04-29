Les bénéfices de Booking s'envolent mais les prévisions sont revues à la baisse
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:30
Booking a publié dans la nuit un bénéfice net de 1,08 MdUSD au titre du 1er trimestre, en hausse de 225% sur un an, et largement supérieur au consensus qui tablait sur 815 MUSD. Cette progression spectaculaire s'accompagne d'un bénéfice par action (BPA) de 1,36 USD, en hausse de 239% et surpassant là encore le consensus, de 33%.
En données ajustées (non-GAAP), le BPA ressort à 1,14 USD, en progression de 14% .
Le chiffre d'affaires atteint quant à lui 5,5 MdsUSD (en ligne avec le consensus) en croissance de 16% en données publiées et de 10% à taux de change constants.
Cette performance est soutenue par une hausse de 15% des réservations brutes à 53,8 MdsUSD ( 8% à changes constants) .
De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 1,29 MdUSD, en hausse de 19% (et 3,5% au dessus des attentes) traduisant une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une marge de 23,3%, contre 22,9% un an plus tôt.
En revanche, le free cash flow recule légèrement de 2%, à 3,1 MdsUSD, tout comme les flux de trésorerie opérationnels, également en baisse de 2%.
Sur le plan opérationnel, le nombre de nuitées réservées progresse de 6%, à 338 millions, une croissance toutefois amputée d'environ 2 points par le conflit au Moyen-Orient, qui a également pesé sur les réservations et les revenus.
"Malgré les vents contraires liés au conflit au Moyen-Orient, nous sommes satisfaits de ce bon début d'année 2026 (...). Ces résultats mettent en évidence la résilience de notre modèle économique et la discipline de notre exécution", a commenté le directeur général Glenn Fogel.
Pour le deuxième trimestre 2026, Booking anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6% (2 à 4% à changes constants) et une progression de l'EBITDA ajusté également comprise entre 4 et 6%.
En revanche, le groupe révise nettement à la baisses ses perspectives annuelles, ciblant désormais une croissance du CA de 7 à 9% (vs 10 à 13% précédemment) ainsi qu'une hausse du BPA ajusté de 13 à 16% environ, contre 15 à 17% précédemment.
Enfin, la croissance des réservation est désormais attendue entre 8 et 12%, contre 10 à 13% auparavant.
La société précise que ces perspectives intègrent un impact du conflit au Moyen-Orient jusqu'à la fin du premier semestre, suivi d'un rebond attendu au second semestre.
Le titre a cédé 2,3% hier à la Bourse de New York et affiche un repli de l'ordre de 19% depuis le début de l'année.
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