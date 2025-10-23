Les bénéfices de Blackstone bondissent grâce au capital-investissement et à la solidité du crédit

Le bénéfice distribuable a bondi de 48 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars, dépassant ainsi les estimations

Blackstone a vendu pour 30 milliards de dollars d'investissements, doublant ainsi les bénéfices du capital-investissement

La branche crédit et assurance a généré 54,2 milliards de dollars de flux entrants, portant les actifs sous gestion à 1,24 trillion de dollars

Blackstone et TPG acquièrent Hologic pour 18,3 milliards de dollars

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à un rebond du capital-investissement et à la croissance de ses activités de crédit.

Les bénéfices distribuables, ou les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, ont bondi de 48 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action, au cours du trimestre. Les analystes s'attendaient à 1,23 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de la société new-yorkaise ont augmenté de plus de 2 % avant l'ouverture des marchés.

Les transactions se sont multipliées ces derniers mois après la volatilité observée plus tôt dans l'année à la suite de l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane sur les importations, alors que les conseils d'administration des entreprises s'adaptent à une incertitude persistante.

Blackstone a vendu un total de 30 milliards de dollars d'investissements au cours du trimestre, dont 9,3 milliards de dollars d'actifs de capital-investissement, ce qui a plus que doublé les bénéfices de cette partie de l'activité par rapport aux trois mois précédents.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises, s'est récemment enrayé, les sociétés essayant de se débarrasser des actifs acquis au cours de périodes où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas.

Parmi les grandes transactions, l'activité de crédit et d'assurance de Blackstone a mené un investissement de 7 milliards de dollars dans une installation de gaz naturel liquéfié appartenant à Sempra SRE.N au Texas. Elle a également introduit en bourse le fournisseur de services énergétiques et de maintenance Legence .

Crispin Love, analyste chez Piper Sandler, a déclaré que le fait que Blackstone ait dépassé les attentes était dû à la performance des revenus, en grande partie grâce à la reprise de l'activité des transactions.

"Ces dernières années ont été très lentes en ce qui concerne les transactions et les introductions en bourse, de sorte qu'il existe une forte demande refoulée qui commence à se manifester", a déclaré Crispin Love.

Cela "prépare très bien l'année 2026, qui pourrait être une grande année d'activité et de réalisation d'introductions en bourse"

Au total, Blackstone a déployé 26,6 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre et dispose de 188,1 milliards de dollars de poudre sèche. Poursuivant sur sa lancée au quatrième trimestre, Blackstone a fait équipe avec son homologue TPG TPG.O pour racheter la société de diagnostic médical Hologic HOLX.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 18,3 milliards de dollars.

Le président-directeur général Stephen Schwarzman a souligné que les investissements dans les infrastructures numériques et énergétiques étaient des domaines de croissance. Au sein du capital-investissement, c'est la stratégie d'infrastructure qui a obtenu les meilleurs résultats.

DES LEVÉES DE FONDS IMPORTANTES

La branche crédit et assurance de Blackstone a représenté près des deux tiers des 54,2 milliards de dollars de flux entrants au cours du trimestre, portant les actifs sous gestion à un niveau record de 1,24 trillion de dollars.

Cette unité, la plus importante de la société en termes d'actifs, est un élément clé de l'influence croissante de la société dans le domaine du crédit privé.

Les commentaires de la direction sur les marchés du crédit seront suivis de près, les analystes s'attendant à ce que le secteur tempère les inquiétudes sur la qualité des actifs. Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs se sont affaiblies ces dernières semaines, les faillites du distributeur de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor ayant ravivé les inquiétudes des investisseurs sur les risques de crédit.

Les actions de Blackstone ont chuté de 6 % cette année à la clôture de mercredi, sous-performant l'indice de référence S&P 500 .SPX .