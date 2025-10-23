Tikehau a accéléré ses investissements au 3T et prévoit une revue stratégique début 2026

Antoine Flamarion, cofondateur de Tikehau Capital, le 6 mai 2024 à Paris. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La société de gestion Tikehau Capital a accéléré ses investissements au troisième trimestre, et a indiqué prévoir une mise à jour de ses perspectives début 2026, selon un communiqué publié jeudi.

Les fonds gérés par Tikehau ont investi un total de 2,5 milliards d'euros de juillet à septembre (et 5,3 milliards au cours des 9 premiers mois de l'année), "un niveau record de déploiements sur un trimestre", porté par le crédit et la dette privée, selon un communiqué.

Ils ont en parallèle levé 1,2 milliard d'euros, ce qui porte les fonds gérés par Tikehau à 51,1 milliards d'euros d'actifs au 30 septembre 2025.

Par ailleurs, Tikehau Capital "prévoit de présenter une mise à jour de ses perspectives à moyen terme lors d'une revue stratégique qui aura lieu le 19 février 2026, date de l'annonce de ses résultats annuels 2025".

"Le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2026 qui continuent de définir sa vision stratégique", cependant, "leur réalisation dépendra naturellement de l'évolution du contexte économique et géopolitique", ajoute le texte.

Au premier semestre, Tikehau Capital avait vu son bénéfice net chuter de 20% sur un an, à 57,5 millions d'euros, pénalisé par un marché de l'immobilier en berne.

Créée en 2004, la société compte 730 collaborateurs - un total en légère diminution - dans 17 bureaux à travers le monde.