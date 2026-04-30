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Les bénéfices d'Intercontinental Exchange au premier trimestre progressent grâce à une forte activité de transactions
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intercontinental Exchange ICE.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la société mère de la Bourse de New York ayant profité d'une augmentation des volumes de transactions au cours d'un trimestre marqué par la volatilité.

Elle a déclaré un bénéfice net de 1,41 milliard de dollars, soit 2,48 dollars par action, contre 797 millions de dollars, soit 1,38 dollar par action, un an plus tôt.

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