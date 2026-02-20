Les bénéfices d'AngloGold augmentent grâce à des prix records et à des réserves d'or de 5 millions d'onces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bénéfices du mineur augmentent de 186 % grâce à un prix de l'or record et à une production plus élevée

*

AngloGold déclare un dividende record de 1,8 milliard de dollars en 2025

*

Déclare 4,9 millions d'onces pour le projet américain après étude

*

Prévisions d'investissement dans le projet américain de 3,6 milliards de dollars

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Nelson Banya

AngloGold Ashanti AU.N a affiché vendredi un bénéfice annuel presque triplé, principalement en raison des prix records de l'or et de l'augmentation de la production, et a déclaré des réserves de près de 5 millions d'onces dans son nouveau projet américain.

Le bénéfice global du mineur s'est élevé à 2,725 milliards de dollars pour l'exercice clos en décembre 2025, contre 954 millions de dollars l'année précédente.

AngloGold a produit 3.1 millions d'onces d'or en 2025, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la première contribution en année pleine de la mine Sukari en Égypte, dans laquelle la société a acquis une part de 50 % en 2024.

Alors que les prix de l'or au comptant XAU= ont bondi de plus de 60 % l'année dernière pour atteindre une série de records, la société a reçu un prix moyen de l'or supérieur de 45 % à celui de l'année précédente, ce qui l'a aidée à déclarer un dividende trimestriel de 1,73 $ par action. Cela porte le total des paiements d'AngloGold Ashanti pour 2025 à 1,8 milliard de dollars.

RÉSERVES AMÉRICAINES

AngloGold a annoncé des réserves minérales initiales de 4,9 millions d'onces dans son projet aurifère Arthur au Nevada à la suite d'études de préfaisabilité, ce qui en fait la deuxième plus grande réserve du portefeuille d'actifs de la société.

L'étude soutient une durée de vie initiale de la mine de neuf ans avec une production annuelle moyenne estimée à environ 500 000 onces, a déclaré AngloGold dans sa déclaration de résultats.

Les dépenses d'investissement pour le projet devraient s'élever à 3,6 milliards de dollars, a ajouté la société.

"Ce qui a commencé il y a seulement quelques années comme une thèse d'exploration ambitieuse s'est transformé en l'une des plus grandes et des plus significatives découvertes d'or de ce siècle aux États-Unis", a déclaré le directeur général d'AngloGold, Alberto Calderon, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

AngloGold, créée en 1998, détenait les actifs aurifères sud-africains d'Anglo American Plc AAL.L avant d'être séparée de la société mère. Elle possède des exploitations en Australie, au Ghana, en Tanzanie, en Guinée, en République démocratique du Congo, au Brésil et en Égypte.

La société a vendu la dernière de ses mines sud-africaines en 2020 avant de transférer sa cotation principale et son siège social de Johannesburg à New York et Londres, respectivement, dans le cadre de son expansion sur le continent américain.