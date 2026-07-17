Les banques régionales américaines font fi des craintes liées à la guerre grâce à une forte hausse des prêts et à une augmentation des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Les banques régionales américaines, notamment U.S. Bancorp et PNC Financial, ont pu compter sur une reprise des prêts et sur de solides revenus issus des commissions pour afficher des résultats globalement positifs au deuxième trimestre, apaisant ainsi les craintes que la guerre au Moyen-Orient ne pèse sur la demande de crédit et les dépenses.

La vigueur des investissements des entreprises, la stabilité de l’embauche et la résilience des dépenses de consommation ont alimenté une demande soutenue de crédits aux entreprises et aux particuliers au premier semestre 2026, témoignant de la stabilité de l’ économie américaine.

Les principaux prêteurs régionaux américains ont déclaré cette semaine que la croissance des prêts était forte et que les carnets de commandes restaient bien remplis, les clients faisant fi d’un environnement incertain pour aller de l’avant avec leurs projets d’investissement.

“Le rebond de la confiance après la pause liée aux droits de douane de l’année dernière a été le fait marquant. Beaucoup de personnes qui avaient marqué une pause l’année dernière pour se demander où tout cela allait aboutir constatent aujourd’hui une grande résilience des consommateurs et une forte demande, et commencent à s’engager dans cette voie de manière raisonnable”, a déclaré Gunjan Kedia, directeur général d’U.S. Bancorp.

La ruée des entreprises technologiques vers le financement d’infrastructures d’intelligence artificielle stimule également l’activité de financement des banques à travers le pays. Les dirigeants des principales banques régionales ont toutefois souligné que la croissance des prêts était généralisée et ne se concentrait pas uniquement sur le développement de l’IA.

“Les gens se montrent très optimistes. Ils (clients) développent leurs activités, et ce dans tous les secteurs. Que ce soit dans l’alimentation et les boissons, dans les médias et la technologie, ou encore dans l’énergie”, a déclaré John Stern, directeur financier d’U.S. Bancorp.

En glissement annuel, U.S. Bancorp USB.N et Citizens Financial CFG.N ont enregistré une croissance de plus de 7% et 5% respectivement de leur encours moyen de prêts au deuxième trimestre, tandis que Regions Financial RF.N a affiché une croissance d’environ 3%.

Au cours des derniers trimestres, les prêts accordés aux institutions financières non bancaires sont également apparus comme un moteur de croissance essentiel pour les banques régionales, qui renforcent leurs facilités de crédit en faveur des fonds de crédit privés et des sociétés de développement des entreprises afin de tirer parti de l’expansion rapide du secteur.

La marge d'intérêt nette, un indicateur clé de la rentabilité bancaire, a également progressé dans l'ensemble du secteur au deuxième trimestre. Cet indicateur a récemment fait l'objet d'une attention accrue, alors que Wall Street se demande si les coûts des dépôts pourraient augmenter au second semestre 2026, les banques cherchant à financer une croissance accélérée des prêts.

“La croissance des prêts a été légèrement supérieure aux prévisions en début de trimestre, ce qui a peut-être entraîné une légère intensification de la concurrence sur les dépôts. Je pense que cela devrait simplement s’équilibrer. Je ne pense pas que ce soit une tendance qui nous préoccupe outre mesure”, a déclaré Bruce Van Saun, directeur général de Citizens Financial.

DYNAMIQUE DES MARCHÉS DE CAPITAUX

Une reprise des opérations de fusion-acquisition et des introductions en bourse s’installe à Wall Street, alimentant une forte hausse des commissions lucratives de conseil et de prise ferme dans l’ensemble du secteur bancaire.

Les revenus liés aux marchés des capitaux de six établissements de crédit régionaux américains ont bondi de 55% en moyenne au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, PNC Financial PNC.N affichant la plus forte croissance en pourcentage.

Les principaux acteurs régionaux ont progressivement étendu leurs activités à Wall Street ces dernières années et se sont taillé une place de choix auprès des entreprises de taille moyenne.

Ils renforcent également leurs perspectives de croissance à long terme sur les marchés de capitaux en rachetant des banques d’investissement spécialisées.

Cette année, U.S. Bancorp a racheté BTIG, tandis que Citizens Financial CFG.N et Regions Financial RF.N ont conclu des accords portant respectivement sur Matrix Capital Markets Group et The Frazer Lanier Company.

“Au vu de nos projets de fusions-acquisitions, nous estimons qu’il existe un réel potentiel de hausse si les marchés restent aussi dynamiques qu’ils le sont actuellement”, a déclaré Theodore Swimmer, responsable des services bancaires aux entreprises chez Citizens.