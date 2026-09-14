Les banques mondiales s'accordent sur la nécessité d'une hausse des taux par la Fed après des chiffres de l'inflation supérieurs aux prévisions

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* Les marchés estiment à 88,5 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed d'un quart de point cette semaine

* Les investisseurs attendent l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre

* La Fed a maintenu ses taux inchangés toute l'année après une baisse d'un quart de point en décembre dernier

(Rédaction revue pour ajouter des détails)

par Rashika Singh

Un nombre croissant de sociétés de courtage s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux cette semaine, après que des chiffres d'inflation supérieurs aux prévisions ont semé le doute quant à la possibilité d'un apaisement des pressions sur les prix sans nouveau resserrement monétaire.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, HSBC et la Deutsche Bank prévoient une hausse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, plusieurs d'entre elles s'attendant à ce que les taux restent élevés plus longtemps afin de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Ce revirement fait suite aux données , qui montrent que les prix à la consommation et à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août, tandis que les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient, ce qui fait craindre que les pressions inflationnistes ne restent élevées. O/R

Ce durcissement croissant marque un revirement radical par rapport au début de l’année, lorsque de nombreux économistes s’attendaient à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés tout au long de l’année 2026, après une baisse d’un quart de point en décembre 2025.

"L’absence de progrès en matière d’inflation a fait pencher la balance", a déclaré Ryan Wang, économiste chez HSBC, dans une note, se prononçant en faveur d’une hausse des taux en septembre.

J.P. Morgan a adopté un ton tout aussi "hawkish" à la suite de la publication des rapports sur l’inflation.

"Une semaine marquée par la hausse des rendements obligataires et des prix de l’énergie, ainsi que par des chiffres d’inflation suffisamment solides pour rendre plus probable qu’improbable une hausse des taux lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine", ont déclaré dans une note les économistes de J.P. Morgan, dirigés par Michael Feroli.

Les perspectives d’un nouveau resserrement monétaire de la Fed seront au centre de l’attention cette semaine, alors que les décideurs politiques concluront leur réunion mercredi, tandis que les investisseurs guetteront également les signaux de politique monétaire de la Banque du Japon.

J.P. Morgan a indiqué que les dernières données sur l’inflation jetaient le doute sur une tendance durable à la désinflation, ce qui l’a conduit à prévoir une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année et à relever son estimation du taux directeur à long terme à 3,25 %.

Les marchés anticipent une probabilité d’environ 90 % d’une hausse de taux d’un quart de point par la Fed ce mois-ci, contre environ 70 % avant la publication des dernières données sur l’inflation, et une nouvelle hausse est attendue en décembre, selon l’outil FedWatch du CME.

Dans une note distincte publiée dimanche, Goldman Sachs a déclaré qu’il tablait toujours sur deux baisses de taux de la Fed en 2027, bien que plus tardives que prévu initialement, estimant que la hausse attendue cette semaine était davantage dictée par les anticipations du marché que par les fondamentaux de l’inflation.