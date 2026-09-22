Les banques mettent en garde contre les risques d'escroquerie, de fraude et d'atteinte à la confidentialité des données liés aux robots d'achat basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour visant à ajouter la banque contributrice au paragraphe 4)

par Elizabeth Howcroft

L'utilisation d'agents IA pour les achats en ligne pourrait accroître le risque d'escroqueries, de fraudes et de violations de la confidentialité des données, ont déclaré mardi plusieurs banques, dont NatWest NWG.L et Bank of America BAC.N , alors qu'elles énonçaient les principes régissant le développement de cette technologie.

Des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic , Google GOOGL.O et Meta META.O font de plus en plus la promotion des chatbots IA en tant qu’outils d’achat , imaginant un avenir dans lequel les consommateurs utiliseraient des agents IA pour sélectionner des produits et effectuer des achats à leur place. De leur côté, les détaillants se livrent à une course effrénée pour influencer les recommandations des chatbots .

Le distributeur britannique John Lewis a déclaré en septembre que les recherches ​provenant d’agents IA étaient passées de 0,3 % un an ​auparavant à 2,5 %, et que cette tendance s’accélérait.

Le groupe de banques, qui comprend également ING INGA.AS , la banque néo-zélandaise ASB Bank ABB030.NZ , la banque américaine Capital One COF.N et la Commonwealth Bank of Australia CBA.AX , a indiqué dans un rapport que les clients se montraient enthousiastes quant au potentiel du commerce par agents et désireux de l’adopter.

Elles ont toutefois averti que cette technologie évoluait plus rapidement que les normes du secteur et les mesures de protection des consommateurs.

“Les consommateurs ne savent pas vraiment si l’IA agira dans leur intérêt”, indique le rapport.

“Ils craignent que les agents IA n’achètent pas ce qu’il faut ou ne dépensent trop – ou pire encore, qu’ils ne perdent leur argent à cause d’escroqueries et de fraudes. Ils ne savent pas s’ils seront protégés ni vers qui se tourner si les choses tournent mal.”

Le rapport a mis en évidence des risques, notamment le fait que des agents IA puissent demander les coordonnées bancaires des clients et les saisir directement sur des sites web, ou orienter les utilisateurs vers des modes de paiement offrant des protections moins solides.

Les banques prévoient de discuter d’une série de propositions avec les décideurs politiques, notamment l’obligation de signaler l’intervention d’un agent IA dans une transaction, une plus grande transparence sur la manière dont ces agents prennent leurs décisions, ainsi que des mesures de protection des données des clients.

Les consommateurs et les commerçants devraient également être libres de choisir les services de commerce électronique basés sur l’IA qu’ils utilisent, tandis que les différents systèmes devraient être interopérables, indique le rapport.