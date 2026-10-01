Les banques françaises reculent avant le budget, le CAC 40 accentue ses pertes

Les banques françaises reculent nettement jeudi et pèsent sur le CAC 40, au cours d'une séance agitée pour les actifs de la deuxième économie de la zone euro, confrontée à des craintes budgétaires accrues alors que le gouvernement s'apprête à présenter le projet de loi de finances pour 2027.

A 09h30 GMT, Société générale SOGN.PA perd 3,2%, Crédit agricole CAGR.PA 3% et BNP Paribas BNPP.PA 2,8%, contribuant ainsi à la baisse de l'indice vedette de la Bourse de Paris, qui abandonne 1,24% et a amplifié ses pertes depuis l'ouverture de la séance.

Les banques françaises affichent ainsi une performance légèrement inférieure à celle de leurs homologues européennes, qui reculent de façon plus modérée, et pèsent sur le compartiment sectoriel du Stoxx 600 .SX7P , qui recule de 2,16%.

Le gouvernement français présente ce jeudi en conseil des ministres son projet de budget pour 2027 dont l'examen au Parlement s'annonce particulièrement délicat, ce qui contribue à exacerber les tensions sur un marché obligataire déjà soumis à des pressions à l'échelle mondiale en raison des craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2002, à 4,96%, après avoir enregistré sa plus forte hausse trimestrielle en près de 40 ans.

(Rédigé par Diana Mandiá)