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Les banques françaises reculent avant le budget, le CAC 40 accentue ses pertes
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 11:40

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Les banques françaises reculent nettement jeudi et pèsent sur le CAC 40, au cours d'une séance agitée pour les actifs de la deuxième économie de la zone euro, confrontée à des craintes budgétaires accrues alors que le gouvernement s'apprête à présenter le projet de loi de finances pour 2027.

A 09h30 GMT, Société générale SOGN.PA perd 3,2%, Crédit agricole CAGR.PA 3% et BNP Paribas BNPP.PA 2,8%, contribuant ainsi à la baisse de l'indice vedette de la Bourse de Paris, qui abandonne 1,24% et a amplifié ses pertes depuis l'ouverture de la séance.

Les banques françaises affichent ainsi une performance légèrement inférieure à celle de leurs homologues européennes, qui reculent de façon plus modérée, et pèsent sur le compartiment sectoriel du Stoxx 600 .SX7P , qui recule de 2,16%.

Le gouvernement français présente ce jeudi en conseil des ministres son projet de budget pour 2027 dont l'examen au Parlement s'annonce particulièrement délicat, ce qui contribue à exacerber les tensions sur un marché obligataire déjà soumis à des pressions à l'échelle mondiale en raison des craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2002, à 4,96%, après avoir enregistré sa plus forte hausse trimestrielle en près de 40 ans.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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