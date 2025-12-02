Les banques européennes, sous la houlette de BNP et d'ING, font avancer leur projet de monnaie stable en euros

L'entreprise basée à Amsterdam prévoit un lancement au second semestre 2026

BNP Paribas rejoint un consortium avec neuf autres banques

Howard Davies, ancien président de NatWest, sera président du conseil d'administration

Un groupe de 10 banques européennes, dont ING INGA.AS , UniCredit CRDI.MI et BNP Paribas BNPP.PA , **a formé** une société pour lancer un stablecoin rattaché à l'euro dans la seconde moitié de 2026, dans une démarche qui, espèrent-ils, contrera la domination des États-Unis dans les paiements numériques.

Le directeur général de la société basée à Amsterdam, nommée Qivalis, sera Jan-Oliver Sell, qui était auparavant le directeur général des activités allemandes de la bourse de crypto-monnaies Coinbase et qui a également travaillé pour Binance. L'ancien président de NatWest, Howard Davies, **en sera le président du conseil d'administration**, a déclaré le groupe lors d'une conférence de presse à Amsterdam mardi.

La nouvelle société, qui aura son siège à Amsterdam, prévoit d'embaucher 45 à 50 personnes au cours des 18 à 24 prochains mois, a déclaré M. Sell, ajoutant qu'ils ont déjà un tiers de ce nombre.

Les banques sont confrontées à la croissance rapide du secteur des stablecoins et à la croissance plus large des crypto-monnaies, qui sont considérées par certains prêteurs comme des concurrents directs potentiels.

Cette croissance a mis les prêteurs traditionnels sous pression pour trouver des utilisations à la technologie blockchain dans leurs propres activités. Un grand nombre de sociétés financières américaines de premier plan se sont préparées à lancer leurs propres stablecoins garantis en dollars après que le président américain Donald Trump a signé une loi établissant des règles pour les stablecoins .

LES STABLECOINS INDEXÉS SUR LE DOLLAR ONT FAIT UN BOND EN AVANT

Les stablecoins - un type de crypto-monnaie conçu pour maintenir une valeur constante et soutenu par des devises traditionnelles - ont connu une forte croissance ces dernières années, sous l'impulsion de la société Tether, basée au Salvador, qui a mis en circulation environ 185 milliards de dollars de son jeton basé sur le dollar.

Il y a peu de signes de demande pour des stablecoins **rattachés à l'euro**. La branche cryptographique de la Société Générale, SG-FORGE - qui ne fait pas partie de Qivalis - a lancé un stablecoin **rattaché à l'euro** en 2023, mais il n'a que 64 millions d'euros (74,27 millions de dollars) de jetons en circulation.

Qivalis a déclaré dans un communiqué que le jeton fournira "des paiements et des règlements quasi-instantanés et à faible coût", bien que Davies ait déclaré que le cas d'utilisation initial sera dans le commerce de crypto-monnaie.

M. Sell a déclaré que le nom avait été choisi pour véhiculer la confiance, la qualité et les valeurs, qui sont essentielles dans la finance, et qu'il était facile à prononcer dans toutes les langues.

La société prévoit de lancer son stablecoin au début du second semestre 2026, le processus d'obtention de la licence prenant de six à neuf mois, a déclaré M. Sell.

Elle demande une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) à la banque centrale néerlandaise.

INQUIÉTUDES RÉGLEMENTAIRES Les régulateurs craignent que les stablecoins n'aspirent les flux d'argent hors du système bancaire réglementé. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré aux décideurs européens que l'émission privée de stablecoins présentait des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière.

La BCE travaille également sur un euro numérique qui lui serait propre et qui constituerait une alternative stratégique aux moyens de paiement privés dominés par les États-Unis, tels que les cartes de crédit et les stablecoins.

Floris Lugt, responsable des actifs numériques chez ING, qui deviendra le directeur financier de Qivalis, a déclaré que le groupe était en contact avec la BCE, qui était "très favorable" au projet.

"Notre impression est qu'ils sont très favorables, car un objectif politique important est de parvenir à une autonomie stratégique dans les paiements européens et ils sont assez préoccupés par les stablecoins, en particulier les stablecoins en dollars américains émis par les fintechs, et ils préfèrent avoir - c'est notre impression - les champions européens qu'ils peuvent soutenir."

Les banques impliquées dans le projet, annoncé pour la première fois en septembre, étaient à l'origine ING, UniCredit, Banca Sella BSEL.HT , KBC KBC.BR , DekaBank, Danske Bank

DANSKE.CO , SEB SEBa.ST , Caixabank CABK.MC et Raiffeisen Bank International RBIV.VI . BNP Paribas a depuis rejoint le groupe, a déclaré M. Lugt mardi. Un autre groupe composé de dix banques, dont Bank of America BAC.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S , a également déclaré qu'il étudiait conjointement la possibilité d'émettre un stablecoin. BNP Paribas fait partie des deux groupes.

(1 $ = 0,8617 euros)