Les banques entraînent le FTSE 100 à la baisse alors que les rendements des gilts et les cours du pétrole progressent

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7 octobre - Le FTSE 100 britannique a légèrement reculé mercredi après trois séances consécutives de hausse, plombé par les valeurs bancaires, alors que la hausse des cours du pétrole et la forte progression des rendements obligataires incitaient les investisseurs à la prudence.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,4 % à 10 498,53 points à 09h48 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a glissé de 0,2 %.

* Les cours du pétrole ont progressé, les contrats à terme sur le Brent se maintenant au-dessus de 100 dollars le baril, les investisseurs mettant en balance la hausse des exportations du Golfe et les risques persistants liés à l’approvisionnement, dus au conflit au Moyen-Orient et à une tempête qui s’approche des régions productrices de pétrole aux États-Unis O/R

* Shell SHEL.L s'attend à ce que les marges de raffinage du troisième trimestre bondissent pour atteindre un niveau record de 42 dollars le baril, bien au-dessus des 24 dollars le baril enregistrés au trimestre précédent

* L'action du géant pétrolier a progressé de 0,7 %

* Les coûts d’emprunt britanniques à 10 ans GB10YT=RR ont grimpé , suivant la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor américain, pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 1er octobre, date à laquelle ils avaient frôlé leur plus haut niveau en près de 20 ans

* Les investisseurs attendaient également le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de la politique monétaire américaine et le calendrier d’éventuelles baisses de taux d’intérêt

* Les valeurs bancaires de premier plan .FTNMX301010 ont entraîné l’indice de référence à la baisse, HSBC HSBA.L , Standard Chartered STAN.L et Barclays BARC.L enregistrant des baisses comprises entre 2 % et 3 %

* Le Financial Times a rapporté que HSBC prévoyait d’importantes suppressions d’emplois au sein de sa division de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, dans le cadre d’une initiative plus large visant à améliorer l’efficacité grâce à l’intelligence artificielle

* Le groupe Pennon PNN.L a chuté de 21 %, devenant ainsi la valeur la plus en baisse du FTSE 250, après que le fournisseur d’eau a lancé une augmentation de capital par souscription préférentielle entièrement garantie de 550 millions de livres sterling (728,5 millions de dollars) et réduit son dividende

* L'action du fournisseur d'équipements de protection Avon Technologies AVON.L a bondi de 14 % après l'annonce que ses résultats annuels devraient dépasser les attentes du marché

* Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni sont restés stables en septembre après avoir enregistré en août leur première baisse annuelle depuis 2023, selon les données de Lloyds , qui se sont révélées plus faibles que ne l'avaient prévu les analystes