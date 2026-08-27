Les banques canadiennes RBC, TD et CIBC dépassent les prévisions de bénéfices

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* Les six principaux prêteurs canadiens ont dépassé les prévisions des analystes ce trimestre

* Les marchés de capitaux ont profité d’une forte activité de fusions-acquisitions et d’un regain d’intérêt pour les introductions en bourse en Amérique du Nord

* Selon un dirigeant, les répercussions des droits de douane restent fluides malgré la constitution de réserves

La Banque Royale du Canada RY.TO , la Banque TD TD.TO et la CIBC CM.TO ont dépassé jeudi les estimations de bénéfices trimestriels, les établissements de crédit canadiens ayant largement profité des bons résultats enregistrés par leurs divisions dédiées aux marchés de capitaux.

Ces résultats clôturent la saison des résultats du troisième trimestre pour les plus grandes banques canadiennes. Les six établissements ont dépassé les estimations de bénéfices de Bay Street, malgré les incertitudes géopolitiques et les répercussions du différend commercial entre le Canada et les États-Unis, un marché clé pour certaines des principales banques du pays.

Les banques ont renforcé leurs bilans au cours des deux dernières années en constituant des fonds propres, en enregistrant des bénéfices solides et en constituant d’importantes réserves pour faire face à d’éventuelles pertes sur crédits, ce qui les place en meilleure position pour résister aux incertitudes économiques et commerciales.

Parallèlement, les banques se sont développées au-delà des frontières canadiennes et ont renforcé leurs activités génératrices de commissions, telles que la gestion de patrimoine et la banque d’investissement, ce qui a contribué à diversifier leurs sources de revenus.

"Je suis très serein quant aux réserves dont nous disposons… la situation reste toutefois assez fluide; nous devons examiner les modalités des droits de douane, leur durée, ainsi que les détails des réponses gouvernementales", a déclaré Kelvin Tran, directeur financier de la Banque TD, lors d’une interview.

"C’est un sujet que nous suivons de très près."

Dave McKay, directeur général de RBC, a déclaré que les résultats du troisième trimestre mettaient en évidence "la solidité de nos activités diversifiées et de notre bilan robuste".

CROISSANCE DES MARCHÉS DE CAPITAUX

Les activités liées aux marchés de capitaux ont bénéficié d’un flux important de transactions, d’une hausse des revenus de transactions alimentée par la volatilité des marchés, ainsi que d’une reprise des introductions en bourse aux États-Unis et au Canada.

RBC, seule banque canadienne à faire partie du consortium de souscription de l'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX, a indiqué que le résultat net des marchés de capitaux avait progressé de 16% pour atteindre 1,54 milliard de dollars canadiens (soit 1,11 milliard de dollars américains).

Les résultats du trimestre ont également été soutenus par une hausse de 32% dans le segment de la gestion de patrimoine, tirée par une augmentation des revenus provenant des commissions.

Toutefois, le segment des services bancaires aux particuliers de l’établissement a enregistré une baisse de 1% de son résultat net, à 1,92 milliard de dollars canadiens, pénalisé par la hausse des coûts liés au personnel, les investissements dans les technologies, l’augmentation des provisions pour pertes sur prêts et la baisse des frais de service.

Chez CIBC, le résultat des marchés de capitaux a progressé de 34% pour atteindre 722 millions de dollars canadiens, soutenu par une baisse des provisions pour pertes sur prêts. Le segment des services bancaires aux particuliers au Canada a enregistré une hausse de 17% de son résultat, grâce à une marge d'intérêt nette plus élevée et à la croissance des prêts.

La TD a indiqué que son segment de banque de gros, qui comprend les marchés de capitaux et les services de banque d’affaires et d’investissement, a enregistré une hausse de son résultat net de 87%, à 743 millions de dollars canadiens.

"Ces résultats sont assez généralisés… tant les marchés mondiaux que les services bancaires d'entreprise et d'investissement ont affiché de bonnes performances et ont été soutenus par des conditions macroéconomiques favorables", a déclaré Kelvin Tran.

Le bénéfice net ajusté de la CIBC, à 2,73 dollars canadiens par action, a dépassé de 20 cents canadiens les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

RBC a enregistré un bénéfice de 4,28 dollars canadiens par action, dépassant également l’estimation de 4,08 dollars canadiens. Chez TD, le bénéfice ajusté de 2,77 dollars canadiens par action a largement dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2,47 dollars canadiens.

(1 $ = 1,3883 dollar canadien)