Les banques canadiennes BMO et Scotiabank ont dépassé les prévisions de bénéfices et balayé les craintes liées aux droits de douane

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* Le BPA ajusté de BMO, à 3,96 dollars canadiens, dépasse l'estimation de 3,76 dollars canadiens

* Le BPA ajusté de la Banque Scotia, à 2,28 dollars canadiens par action, dépasse les estimations de 2,10 dollars canadiens

* Les directeurs généraux indiquent que les clients s'adaptent grâce à des mesures de liquidité, à des réorganisations de la chaîne d'approvisionnement et à la diversification des marchés

par Nivedita Balu et Prakhar Srivastava

Les établissements de crédit canadiens, la Banque de Montréal BMO.TO et la Banque de Nouvelle-Écosse

BNS.TO , ont dépassé mardi les estimations de bénéfices trimestriels, portés par la vigueur de leurs activités sur les marchés de capitaux et sur le marché intérieur, tandis que les directeurs généraux des banques ont minimisé l’impact des nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump . Les six grandes banques du pays représentent plus de 90 % des actifs bancaires nationaux et sont restées jusqu’à présent résilientes, soutenues par de solides résultats dans tous les segments, alors que le Canada et les États-Unis négocient un accord commercial . Les deux pays voisins n’ont pas réussi à parvenir à un accord la semaine dernière, chaque partie reprochant à l’autre d’avoir fait échouer trois jours de négociations intensives.

Les banques accordent des prêts à plusieurs entreprises canadiennes, y compris dans des secteurs touchés par les droits de douane, mais les directeurs généraux ont déclaré qu’ils surveillaient l’impact sur leurs clients et travaillaient avec eux sur les décisions d’investissement en liquidités, les ajustements de la chaîne d’approvisionnement et la diversification des marchés.

« Nous devons reconnaître que, quel que soit l’impact que cela pourrait avoir, il y a de très fortes chances qu’il soit atténué de multiples façons. … Les clients se sont très bien adaptés et ont prouvé qu’ils en étaient tout à fait capables », a déclaré Darryl White, directeur général de BMO.

« Est-ce gérable? Bien sûr que oui, et en fait, le défi qui se présente à nous pourrait même receler certaines opportunités », a déclaré M. White aux analystes au sujet des récents droits de douane.

UN TRIMESTRE RECORD À la Banque Scotia, qui opère aux États-Unis , au Mexique et dans certains pays d’Amérique du Sud, le résultat de la division «Global Banking and Markets» a progressé de 37 %, porté par des commissions de souscription et de conseil record. Le résultat net a augmenté de 8 % dans ses activités internationales et de 12 % au Canada.

Cette période a constitué « un trimestre record » pour la banque, a déclaré Scott Thomson, directeur général de la Banque Scotia, deux segments ayant enregistré des bénéfices records. « Nous avons notamment dépassé notre objectif de 14 % de rendement des capitaux propres ce trimestre », a-t-il ajouté, atteignant ainsi un objectif financier que la banque s’était fixé pour 2027. M. Thomson a indiqué que le segment « Services bancaires mondiaux et marchés » avait enregistré des bénéfices records, grâce notamment à sa participation aux deux plus importantes opérations sur les marchés des capitaux d’emprunt au Canada et à la plus grande introduction en bourse du pays depuis 2021.

BMO a indiqué que le résultat net ajusté de son segment des marchés de capitaux avait progressé de 45 % au troisième trimestre clos le 31 juillet, reflétant une hausse des revenus de commissions et une baisse des provisions pour pertes sur prêts. Le résultat net ajusté de ses activités bancaires aux États-Unis a augmenté de 11 %, tandis que celui des services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada a progressé de 15 %. Les banques tirent parti des réserves constituées au cours de l’année écoulée pour se prémunir contre d’éventuels défauts de paiement, les pertes sur crédits étant restées gérables alors que l’incertitude macroéconomique alimentée par le conflit au Moyen-Orient a maintenu la volatilité des marchés financiers. Parallèlement, l’économie canadienne a montré des signes de résilience face aux droits de douane américains et aux tensions internationales, créant en juillet bien plus d’emplois que prévu et voyant le taux de chômage chuter à son plus bas niveau depuis deux ans.

LES ACTIONS EN HAUSSE

Les banques canadiennes ont surperformé l’indice de Toronto dans son ensemble depuis le début de l’année, s’échangeant à des valorisations historiquement élevées. Les analystes se sont interrogés sur la capacité de la croissance future des bénéfices à justifier ces primes, ce qui a renforcé les attentes quant à la capacité des banques à dégager des bénéfices solides.

« On s’attend à ce qu’une grande partie des provisions pour pertes sur prêts constituées par les banques ces dernières années puisse être dissoute (et réintégrée dans le compte de résultat), les impayés et les pertes sur prêts s’avérant moins importants que prévu », a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management. « C’est ce à quoi je m’attends pour le reste de l’année et jusqu’en 2027. » Mardi, l’action BMO a progressé de 0,8 % en début de séance. Elle a gagné 34 % depuis le début de l’année. L’action de la Banque Scotia, qui a progressé de 18,8 % cette année, a gagné 3 %.

BMO a annoncé un bénéfice ajusté de 3,96 dollars canadiens par action, dépassant ainsi l’estimation de 3,76 dollars canadiens, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de la Banque Scotia, à 2,28 dollars canadiens par action, était également supérieur à l’estimation de 2,10 dollars canadiens.

(1 $ = 1,3861 dollar canadien)