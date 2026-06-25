Les banques augmentent leurs dividendes après la publication des résultats des tests de résistance ("stress tests") de la Fed

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Mercredi, les banques ont annoncé une augmentation de leurs dividendes et certaines ont dévoilé de nouveaux programmes de rachat d'actions, après que la Réserve fédérale a publié les résultats de ses tests de résistance ("stress tests").

* Citigroup C.N augmentera son dividende trimestriel de 12%, le portant à 67 cents, et maintiendra son programme pluriannuel de rachat d’actions ordinaires d’un montant de 30 milliards de dollars

* Le dividende ordinaire de Goldman Sachs GS.N augmentera de 11%, passant de 4.50 dollars à 5.00 dollars par action, à compter du mois prochain

* Bank of America BAC.N a indiqué qu’elle fixerait le montant de son dividende trimestriel à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration le mois prochain et qu’elle maintenait son programme de rachat d’actions de 40 milliards de dollars

* JPMorgan Chase & Co JPM.N a l’intention d’augmenter son dividende trimestriel de 1.50 $ à 1.65 $ par action et a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions ordinaires de 50 milliards de dollars

* Morgan Stanley MS.N augmentera son dividende de 15% pour le porter à 1.15 dollar par action, et son conseil d’administration a autorisé un programme pluriannuel de rachat d’actions ordinaires d’un montant de 20 milliards de dollars