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Les banques américaines relèvent leur taux préférentiel après la décision de la Fed
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 21:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur JPMorgan et BNY ainsi que du contexte aux paragraphes 2, 5 à 7)

Les principales banques américaines ont relevé mercredi leur taux d'intérêt préférentiel après que la Réserve fédérale a augmenté son taux directeur, une mesure qui devrait entraîner une hausse des coûts d'emprunt pour les particuliers et les entreprises.

JPMorgan JPM.N , KeyCorp KEY.N et BNY BNY.N ont relevé leur taux préférentiel de 6,75% à 7%, avec effet à compter de jeudi, à la suite de la première hausse des taux d'intérêt de la Fed depuis 2023.

La Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage mercredi, les décideurs politiques s’attachant à lutter contre une inflation persistante.

Le taux préférentiel, qui suit généralement le taux des fonds fédéraux, sert de référence aux banques américaines pour fixer les taux de nombreux produits financiers, tels que les cartes de crédit et les prêts personnels.

Les hausses de taux stimulent généralement les bénéfices des banques, car elles enregistrent une augmentation de leur produit net d’intérêt — la différence entre ce que les banques perçoivent sur les prêts et ce qu’elles versent sur les dépôts. Les banques sont des entreprises largement sensibles à l’évolution de leurs actifs: les rendements des prêts s’ajustent plus rapidement que les coûts des dépôts.

Un cycle de resserrement monétaire peut toutefois ralentir certains secteurs de l’économie, freiner la demande de prêts et affecter la qualité du crédit, les clients devant faire face à des coûts d’emprunt plus élevés.

Les dirigeants bancaires de haut niveau, réunis cette semaine à New York à l’occasion d’une conférence du secteur, se sont montrés optimistes quant à l’économie américaine, affirmant que le contexte général restait favorable, les clients faisant preuve de résilience.

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