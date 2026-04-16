Les banques allemandes examinent avec les autorités les risques liés au modèle Mythos d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Sims

Les banques allemandes et les autorités nationales examinent les risques liés au nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, a déclaré un responsable jeudi, alors que l'on craint qu'il n'alimente des cyberattaques.

Kolja Gabriel, membre du conseil exécutif de l'Association bancaire allemande, a déclaré à Reuters que le groupe consultait les cyber-experts de ses banques membres ainsi que le ministère allemand des finances et d'autres autorités. Les experts en cybersécurité considèrent que Mythos d'Anthropic pose d'importants défis au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques existants, ce qui a tiré la sonnette d'alarme parmi les régulateurs de Grande-Bretagne et des États-Unis.

"Mythos est utilisé de manière contrôlée par les entreprises de sécurité informatique afin de combler les failles potentielles le plus rapidement possible. Nous nous attendons à une série de mises à jour logicielles sous peu et nous suivons de près l'évolution de la situation", a déclaré M. Gabriel, responsable de la technologie et de l'innovation, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les discussions impliquent également la Bundesbank et l'organisme allemand de surveillance financière BaFin.

Le ministère des finances s'est refusé à tout commentaire, tandis que la banque centrale n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La BaFin a déclaré qu'il y avait des échanges réguliers avec les parties prenantes nationales, européennes et internationales concernées.

"Les entreprises financières doivent se préparer à la possibilité que des vulnérabilités soient découvertes dans un avenir proche, et qu'il faille alors y remédier rapidement", a déclaré la BaFin dans un communiqué. Reuters a rapporté jeudi que les superviseurs de la Banque centrale européenne sont prêts à interroger les banquiers sur les risques de Mythos.

Anthropic a déclaré que sa version actuelle, Claude Mythos Preview, ne serait pas mise à la disposition du grand public et a annoncé à la place le projet Glasswing.

Elle a invité les grandes entreprises technologiques, les fournisseurs de cybersécurité et JPMorgan Chase JPM.N , ainsi que plusieurs dizaines d'autres organisations, à évaluer ce modèle en privé et à préparer des défenses en conséquence.