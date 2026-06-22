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Les avis sur la Fed divergent. Les prévisions de Citi et de BofA s'écartent désormais de 150 points de base
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 reste stable

* Les hausses du secteur technologique amortissent les baisses

* Le pétrole recule à l'issue des négociations entre les États-Unis et l'Iran

* Le Premier ministre britannique Starmer va démissionner

* Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés

22 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LES AVIS SUR LA FED DIVERGENT. LES PRÉVISIONS DE CITI ET DE BOFA S'ÉCARTENT DÉSORMAIS DE 150 POINTS DE BASE

Tout le monde aime se plaindre du conformisme des analystes bancaires, mais nous disposons désormais d’un large éventail de prévisions concernant la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Lundi, BofA a revu ses prévisions concernant la Fed et table désormais sur trois hausses de taux de 25 points de base cette année. La banque estime que l’indice PCE sous-jacent pourrait atteindre 3,5 % en mai, soit près de 70 points de base de plus qu’il y a un an, tandis que le taux de chômage resterait inchangé.

Compte tenu de l’assouplissement de 75 points de base intervenu à la fin de l’année dernière, la BofA estime que la Fed va inverser cette tendance.

Citi se situe résolument dans le camp opposé. La banque prévoit un assouplissement de 75 points de base et estime que l’inflation va ralentir — notamment en raison de la baisse des cours du pétrole — et que les données relatives au marché du travail américain afficheront un ralentissement au cours de l’été.

Les anticipations du marché se situent entre les deux, mais sont nettement plus proches de celles de la BofA que de celles de Citi. Les données de LSEG montrent que les traders anticipent un resserrement de 42 points de base de la part de la Fed cette année, avec une hausse probable d’ici septembre et environ deux chances sur trois qu’une deuxième ait lieu d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, pourrait se réjouir de cette diversité d’opinions. Sa première réunion, la semaine dernière, s’est accompagnée d’un communiqué de politique monétaire allégé. Il a également déclaré que les marchés financiers devraient évaluer les titres en fonction de leur propre lecture de l’économie plutôt que d’essayer d’anticiper l’interprétation des données par les décideurs politiques.

(Alun John)

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