Les autorités sanitaires américaines doivent examiner le statut de sécurité des ingrédients transformés, selon RFK Jr

La FDA va réexaminer le statut des ingrédients alimentaires transformés

Kennedy veut combler une lacune dans l'attente de l'approbation de la Maison Blanche

Kessler établit un lien entre les aliments ultra-transformés et les maladies chroniques

(La réponse des organisations professionnelles est ajoutée aux paragraphes 6 et 7) par Michelle Conlin

La Food and Drug Administration examinera une requête visant à révoquer le statut de sécurité de dizaines de glucides raffinés transformés, à moins que les entreprises alimentaires ne puissent prouver qu'ils sont sûrs et qu'ils ne contribuent pas aux problèmes de santé et à l'obésité, a déclaré le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, dans des remarques diffusées dimanche.

Il a indiqué que la FDA donnerait suite à la demande de l'ancien commissaire David Kessler, qui lui a demandé en août dernier de retirer le sirop de maïs et des dizaines d'autres édulcorants et amidons de la liste des ingrédients classés comme GRAS (Generally Recognized as Safe, généralement reconnus comme sûrs).

"Nous allons donner suite à la pétition de David Kessler", a déclaré M. Kennedy à l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS. "Les questions qu'il pose sont des questions que la FDA aurait dû poser depuis très longtemps."

Kennedy et Kessler affirment que la classification GRAS, adoptée par le Congrès en 1958, a permis l'utilisation d'ingrédients sans un examen complet de la sécurité par le gouvernement, car elle permet aux entreprises alimentaires de vérifier l'innocuité de ces produits sans contrôle. M. Kennedy a déclaré qu'il avait l'intention de combler cette lacune s'il obtenait l'approbation de la Maison Blanche.

"Il n'y a aucun moyen pour un Américain de savoir si un produit est sûr s'il est ultra-transformé", a déclaré M. Kennedy dans l'émission "60 Minutes"."

"Les entreprises alimentaires adhèrent déjà à l'évaluation scientifique et fondée sur le risque des ingrédients présents dans l'approvisionnement alimentaire réalisée par la FDA", a déclaré la Consumer Brands Association, un groupe commercial, dans un communiqué.

"Le processus GRAS joue un rôle important en permettant aux entreprises d'innover pour répondre à la demande des consommateurs ... . Nous sommes prêts à travailler avec le HHS et la FDA pour réviser les GRAS afin de continuer à garantir l'analyse d'ingrédients sûrs et d'accroître la transparence pour les consommateurs", a déclaré le groupe."

M. Kessler, pédiatre, a été commissaire de la FDA de 1990 à 1997.

Durant son mandat à la tête de la FDA, M. Kessler a tenté de réglementer le tabac sous l'égide de l'agence. Cette tentative a finalement échoué, mais elle a permis de braquer davantage les projecteurs sur l'industrie du tabac.

Il souhaite à présent que la FDA adopte la même approche à l'égard des grandes entreprises alimentaires.

"Nous avons changé la façon dont ce pays perçoit le tabac", a déclaré M. Kessler lors de l'émission de CBS. "Nous devons changer la façon dont ce pays considère ces aliments ultra-transformés."

La campagne de Kennedy contre les aliments transformés et les colorants artificiels a été l'une des activités les plus médiatisées de son mandat. Le mois dernier, l'administration Trump a annoncé de nouvelles directives alimentaires qui invitent les Américains à manger plus de protéines et moins de sucre qu'auparavant, tout en évitant les aliments ultra-transformés.

Mais lors de l'émission de dimanche, M. Kennedy s'est abstenu de dire qu'il appellerait à davantage de réglementations gouvernementales.

"Je ne dis pas que nous allons réglementer les aliments ultra-transformés", a-t-il déclaré. "Notre travail consiste à nous assurer que tout le monde comprend ce qu'il achète, afin que le public soit informé."