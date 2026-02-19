Airbus abaisse son objectif de production, invoque la pénurie de moteurs Pratt & Whitney

Airbus abaisse son objectif de production en raison des retards des moteurs Pratt & Whitney

Airbus a annoncé jeudi une révision ‌à la baisse de son principal objectif de production en raison d'une pénurie "significative" de moteurs de ​l'un de ses principaux fournisseurs, Pratt & Whitney, ainsi qu'une hausse de 17% de son bénéfice opérationnel au titre du quatrième trimestre.

L'avionneur européen a précisé qu'il visait désormais une production mensuelle de 70 à ​75 A320neo - son modèle le plus vendu - d'ici la fin de 2027, pour se stabiliser à 75 appareils par mois au-delà. ​Il prévoyait auparavant un rythme mensuel de 75 ⁠unités en 2027, contre environ 60 actuellement.

"L'incapacité de Pratt & Whitney à s'engager sur le nombre ‌de moteurs commandés par Airbus affecte négativement les prévisions de cette année ainsi que la trajectoire de montée en cadence", a écrit le groupe dans un ​communiqué.

Les deux entreprises sont en désaccord ‌depuis des mois et ont indiqué ne pas avoir encore conclu ⁠d'accord sur les volumes pour 2026 ou 2027, alors que de tels accords sont habituellement établis environ 18 mois à l'avance.

Pratt & Whitney n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Ces annonces ⁠interviennent après que Reuters ‌a rapporté plus tôt ce mois-ci que des inquiétudes concernant les livraisons du ⁠motoriste avaient fait naître des doutes quant à la capacité d'Airbus à maintenir ses objectifs ‌de production.

Le plus grand constructeur d'avions au monde – qui fabrique également des satellites, des ⁠avions de chasse, ainsi que des hélicoptères civils et militaires – a en ⁠outre vu son bénéfice ‌avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté, indicateur-clé, atteindre 2,98 milliards d'euros sur la période octobre-décembre, tandis que ​son chiffre d'affaires a progressé de 5% à ‌25,98 milliards.

Les analystes tablaient en moyenne sur un Ebit ajusté de 2,86 milliards d'euros et sur des ventes de 26,51 milliards, ​selon un consensus compilé par l'entreprise.

Airbus avait fait état début janvier d'une hausse de 4% de ses livraisons d'avions commerciaux en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, prévenant ⁠toutefois que son environnement opérationnel restait "complexe et dynamique".

Pour l'année en cours, il vise 870 livraisons et un bénéfice opérationnel de 7,5 milliards d'euros environ.

Les avionneurs sont confrontés à une pénurie de moteurs due à des contraintes d'approvisionnement et à la concurrence des ateliers de maintenance, où la demande de pièces de rechange est pressante afin de réduire les délais d'attente.

(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin ​Mallet ; édité par Augustin Turpin)