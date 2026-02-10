Les autorités locales de régulation rejettent la demande de rezonage d'un centre de données en Pennsylvanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

La commission d'un comté de Pennsylvanie a rejeté mardi une demande de Talen Energy TLN.O visant à modifier le zonage de centaines d'hectares de terrain pour le développement de centres de données, ce qui constitue le dernier exemple en date de l'opposition locale qui entrave l'expansion des entrepôts de serveurs aux États-Unis.

Le rejet par les commissaires du comté de Montour fait suite à des mois d'opposition de la part des habitants des communautés environnantes, qui craignaient que le projet n'entraîne une augmentation des factures d'électricité et ne nuise à l'environnement.

Dans une déclaration, Talen a indiqué qu'elle poursuivrait le développement du projet.

"Nous apprécions l'occasion qui nous est donnée de poursuivre les conversations avec les dirigeants et les habitants du comté de Montour au sujet de ce projet", a déclaré la société. "Cela nous permet de prendre le temps d'écouter, d'intégrer les commentaires des commissaires, de nous engager auprès de la communauté et d'affiner nos plans afin qu'ils reflètent les priorités locales."

Les luttes locales comme celle autour de Montour sont de plus en plus problématiques pour les projets de l'industrie énergétique du pays et de Big Tech, qui déversent des centaines de milliards de dollars dans la construction et l'alimentation de centres de données qui seront utilisés pour former et déployer des technologies d'intelligence artificielle.

L'année dernière, des entreprises telles que Microsoft et Meta se sont retirées de projets suite à l'opposition de la communauté. Le rezonage de la Pennsylvanie devait permettre de desservir les centres de données d'Amazon AMZN.O à proximité de la centrale électrique au gaz naturel de Talen, grâce à un accord connu sous le nom de colocalisation, , où les centres de données sont situés à proximité de la source d'énergie. Talen, qui exploite des centrales nucléaires et au gaz, fournit actuellement de l'électricité à un centre de données d'Amazon situé près de la centrale nucléaire de Talen à Susquehanna, ailleurs en Pennsylvanie.

"Comme c'est souvent le cas après le rejet d'une demande de rezonage, nous nous attendons à ce que Talen et Amazon redoublent d'efforts dans le comté de Montour ou recherchent un autre site en friche ailleurs en Pennsylvanie", ont déclaré les analystes de la société de conseil Capstone.