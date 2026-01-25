Les autorités fédérales s'en tiennent à leur version de la fusillade de Minneapolis, contredisant les preuves vidéo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les preuves vidéo contredisent la version officielle des événements

*

Le chef de la police de Minneapolis déclare que rien n'indique que Pretti ait brandi une arme à feu

*

Des agents fédéraux ont tué deux citoyens américains à Minneapolis ce mois-ci

(Ajoute les commentaires de Walz, Bovino, Ellison, ajoute la description de Pretti comme infirmière, voir paragraphes 15, 19, 21-22) par Brad Brooks et Tim Reid

De hauts responsables de l'administration Trump ont défendu dimanche la fusillade mortelle d'un citoyen américain par des agents de l'immigration à Minneapolis, alors même que des preuves vidéo contredisaient leur version des faits et que les tensions s'aggravaient entre les forces de l'ordre locales et les agents fédéraux.

Alors que les habitants se rendaient à un sanctuaire improvisé de fleurs et de bougies, sous des températures glaciales et dans la neige, pour commémorer la fusillade mortelle d'Alex Pretti - la deuxième fusillade mortelle impliquant des agents fédéraux à Minneapolis ce mois-ci - les responsables de l'administration Trump ont déclaré que Pretti avait agressé les agents, les obligeant à tirer en état de légitime défense.

"Les victimes sont des agents de la patrouille frontalière", a déclaré Gregory Bovino, commandant de la patrouille frontalière, lors de l'émission "State of the Union" sur CNN.

Cette ligne officielle, reprise dimanche par la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et d'autres membres de l'administration Trump, a suscité l'indignation des forces de l'ordre locales, de nombreux habitants de Minneapolis et des démocrates du Capitole, qui ont montré des vidéos de témoins qui semblent montrer une version différente des événements.

IL TENAIT UN TÉLÉPHONE, PAS UNE ARME

Des vidéos de la scène vérifiées et examinées par Reuters montrent Pretti, 37 ans, tenant un téléphone à la main, et non une arme, alors qu'il tente d'aider d'autres manifestants qui ont été poussés au sol par des agents.

Au début des vidéos, on peut voir Pretti filmer pendant qu'un agent fédéral repousse une femme et en pousse une autre au sol. Pretti s'interpose entre l'agent et les femmes, puis lève son bras gauche pour se protéger lorsque l'agent l'asperge de poivre.

Plusieurs agents s'emparent alors de Pretti - qui se débat avec eux - et le forcent à se mettre à quatre pattes. Alors que les agents plaquent Pretti au sol, quelqu'un crie ce qui semble être un avertissement concernant la présence d'une arme à feu.

Des images vidéo montrent alors l'un des agents en train de retirer l'arme de Pretti et de s'éloigner du groupe avec celle-ci.

Quelques instants plus tard, un agent muni d'une arme de poing pointe le dos de Pretti et tire quatre coups de feu en succession rapide. On entend ensuite plusieurs autres coups de feu alors qu'un autre agent semble tirer sur Pretti.

Darius Reeves, ancien chef du bureau local de l'ICE à Baltimore, a déclaré à Reuters que le manque apparent de communication des agents fédéraux était troublant. "Il est clair que personne ne communique avec moi, d'après ce que j'ai observé de la façon dont cette équipe a réagi", a déclaré M. Reeves.

Il a attiré l'attention sur les signes indiquant qu'un agent semblait avoir pris possession de l'arme de Pretti avant qu'il ne soit tué. "Pour moi, la preuve, c'est que tout le monde se disperse", a-t-il déclaré. "Ils regardent autour d'eux, essayant de comprendre d'où venaient les coups de feu."

LES VIDÉOS PARLENT D'ELLES-MÊMES

Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, a déclaré à l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS que "les vidéos parlent d'elles-mêmes", qualifiant la version des faits de l'administration Trump de profondément troublante. Il a déclaré qu'il n'avait vu aucune preuve que Pretti avait brandi une arme.

Les tensions dans la ville étaient déjà vives depuis qu'un agent fédéral a abattu la citoyenne américaine Renee Good le 7 janvier. Les responsables de Trump ont déclaré qu'elle essayait de percuter l'agent avec sa voiture, mais d'autres observateurs ont déclaré que les vidéos des passants suggéraient qu'elle essayait de s'éloigner de l'agent qui l'a abattue.

Les autorités fédérales ont refusé d'autoriser les responsables locaux à participer à leur enquête sur l'incident.

Lors de conférences de presse distinctes tenues simultanément dimanche après-midi, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a demandé à Trump de retirer les agents fédéraux de l'État, tandis que Bovino a accusé Good et Pretti d'avoir créé les situations qui ont conduit à leur mort.

Les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du Minnesota, dont Target, Cargill et Best Buy, ont publié une lettre appelant à une "désescalade immédiate des tensions et à une collaboration entre les autorités locales, fédérales et de l'État pour trouver de vraies solutions." Ils n'ont pas condamné la fusillade de Pretti.

L'ancien président démocrate Barack Obama et l'ancienne Première dame Michelle Obama ont publié une déclaration dans laquelle ils affirment que de nombreuses valeurs fondamentales de l'Amérique sont menacées. "Il faut que cela cesse", ont-ils déclaré.

Les décès de Good et de Pretti ont déclenché de grandes manifestations dans cette ville dirigée par les démocrates, même si dimanche matin, la zone où Pretti a été abattu était calme.

Une femme portant une blouse médicale s'est aventurée dans les températures glaciales de dimanche pour rendre hommage à Pretti, qui était infirmier dans un hôpital pour anciens combattants. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait amenée à sortir dimanche, cette femme, qui a déclaré avoir travaillé avec Pretti, s'est mise à sangloter.

"Il était attentionné et gentil. Tout cela n'a aucun sens", a déclaré la femme, qui a demandé à ne pas être identifiée par son nom, disant qu'elle craignait des représailles de la part du gouvernement fédéral.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a raconté dimanche une histoire qui, selon lui, vient de son fils de 31 ans, infirmier dans le système de santé du Minnesota.

« Lorsqu'il était au travail aujourd'hui et hier soir, il a dit: "Écoutez, nos collègues pleuraient et étaient en larmes, et ils ont pris ce coup porté à l'un des leurs très personnellement" », a déclaré Ellison à la presse.

Outre les grandes manifestations organisées à Minneapolis depuis la mort de Good, des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes sous l'égide d'hommes politiques démocrates, notamment à Los Angeles et à Washington, depuis que Trump a commencé à envoyer des agents de l'immigration et des troupes de la Garde nationale dans ces communautés l'année dernière.

Trump a défendu ces opérations en affirmant qu'elles étaient nécessaires pour réduire la criminalité et faire respecter les lois sur l'immigration.

La fusillade de Pretti a déclenché des actions en justice samedi soir de la part des autorités locales et de l'État, ainsi que d'autres personnes.

Un juge de district américain a émis une ordonnance restrictive temporaire interdisant aux fonctionnaires fédéraux de détruire ou de modifier les preuves liées à la fusillade, en réponse à une plainte déposée par le procureur général du Minnesota, le bureau du procureur du comté de Hennepin et le Bureau de l'appréhension criminelle. Une audience complète est prévue lundi.

Les avocats représentant les manifestants du Minnesota ont également demandé à une cour d'appel de rétablir l'ordonnance d'une juridiction inférieure qui empêchait les agents fédéraux d'exercer des représailles violentes contre les manifestants, en invoquant la mort de Pretti et la probabilité d'un afflux de personnes dans les rues.