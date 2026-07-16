Les autorités de régulation de Wall Street proposent un nouveau mode de transmission électronique pour les informations destinées aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte, des informations complémentaires et une citation tirée du communiqué dans les paragraphes 2 à 5)

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a proposé jeudi une nouvelle règle qui permettrait la transmission électronique des informations, dans le but, selon elle, de les rendre plus accessibles aux investisseurs, aux sociétés de courtage, aux conseillers en fonds d’investissement et à d’autres acteurs. L’agence a déclaré que ce changement reflétait l’état actuel des technologies utilisées à Wall Street et s’inscrivait dans le cadre d’un programme en faveur de l’innovation. "À l’ère de l’intelligence artificielle et de la technologie blockchain, le recours par défaut à la transmission sur papier devrait être une relique, et non la norme", a déclaré Paul Atkins, président de la SEC, dans un communiqué. Actuellement, les entreprises fournissent les informations destinées aux investisseurs au format papier, sauf si les destinataires demandent une transmission électronique. Selon la proposition, les entreprises auraient désormais la possibilité de proposer la transmission électronique sans avoir à obtenir au préalable le consentement des destinataires, ce qui pourrait également permettre de réaliser des économies, selon l’annonce. La proposition fait désormais l’objet d’une période de consultation publique de deux mois avant qu’une décision ne soit prise quant à la finalisation de la règle.