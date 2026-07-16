Les autorités de régulation américaines proposent un nouveau mode de transmission électronique pour les informations destinées aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a proposé jeudi une nouvelle règle visant à autoriser la transmission électronique des documents d'information, dans le but de rendre ces informations plus accessibles aux investisseurs.
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