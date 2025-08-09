Les astronautes de l'équipage 10 de la NASA quittent la station spatiale après une mission de cinq mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Quatre astronautes de la mission Crew-10 de la NASA ont quitté la Station spatiale internationale vendredi à bord d'une capsule Dragon de SpaceX, en vue d'un amerrissage au large de la côte ouest des États-Unis samedi matin, après une mission de rotation de l'équipage de cinq mois dans le laboratoire orbital.
