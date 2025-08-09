 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les astronautes de l'équipage 10 de la NASA quittent la station spatiale après une mission de cinq mois
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quatre astronautes de la mission Crew-10 de la NASA ont quitté la Station spatiale internationale vendredi à bord d'une capsule Dragon de SpaceX, en vue d'un amerrissage au large de la côte ouest des États-Unis samedi matin, après une mission de rotation de l'équipage de cinq mois dans le laboratoire orbital.

