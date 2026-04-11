Les astronautes d'Artemis II sont de retour sur Terre après un voyage historique autour de la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Quatre astronautes ont volé plus loin de la Terre que quiconque auparavant

* la mission de 10 jours a marqué le premier voyage de l'homme sur la Lune depuis un demi-siècle

* La rentrée atmosphérique a permis de tester le bouclier thermique de la capsule

* L'amerrissage a été qualifié de parfait

(Ajoute le contexte aux paragraphes 7, 26 et 27, les détails de la descente au paragraphe 9, les détails du vol au paragraphe 12, le contexte budgétaire au paragraphe 23, les communications de la mission aux paragraphes 28 et 29) par Joey Roulette et Steve Gorman

La capsule Artemis II et ses quatre membres d'équipage ont traversé l'atmosphère terrestre et se sont échoués en toute sécurité dans l'océan Pacifique vendredi, après près de 10 jours dans l'espace, mettant un terme au premier voyage de l'homme à proximité de la lune depuis plus d'un demi-siècle.

La capsule Orion de la Nasa en forme de goutte d'eau, baptisée Integrity, a été parachutée en douceur dans des eaux calmes au large de la côte sud de la Californie peu après 17 h 07 (heure du Pacifique) (0007 GMT le samedi), concluant une mission qui, quatre jours auparavant, avait emmené les astronautes à 252 756 miles de la Terre, plus profondément dans l'espace que quiconque ne l'avait jamais fait auparavant.

Le vol Artemis II, qui a parcouru au total 694 392 miles (1 117 515 km) en deux orbites terrestres et un survol de la Lune à quelque 4 000 miles de sa surface, était le premier vol d'essai avec équipage d'une série de missions Artemis qui visent à ramener des astronautes sur la surface lunaire à partir de 2028.

uN ATTERRISSAGE EN FORME D'ŒIL DE BŒUF PARFAIT

L'amerrissage, qui s'est déroulé sous un ciel partiellement nuageux, a été retransmis en direct par vidéo sur le site web de la Nasa. "Un atterrissage parfait pour Integrity et ses quatre astronautes", a déclaré Rob Navias, commentateur de la Nasa, quelques instants après l'atterrissage.

"Nous sommes stables - quatre membres d'équipage verts", a déclaré par radio le commandant de la mission, Reid Wiseman, juste après l'amerrissage, signalant que la capsule était à la verticale et que les quatre astronautes étaient en bonne santé.

Il a fallu moins de deux heures aux équipes de récupération de la Nasa et de la marine américaine pour sécuriser la capsule flottante et récupérer les quatre membres d'équipage - les astronautes américains Wiseman, 50 ans, Victor Glover, 49 ans, et Christina Koch, 47 ans, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, 50 ans.

Le retour de l'équipage a été le test le plus risqué de la mission et de son vaisseau spatial Orion LMT.N construit par Lockheed Martin, prouvant que le bouclier thermique de la capsule pouvait résister aux forces extrêmes d'une rentrée dans l'atmosphère à partir d'une trajectoire de retour sur la Lune.

La capsule a plongé dans l'atmosphère terrestre à une vitesse 32 fois supérieure à celle du son, le frottement atmosphérique frappant son bouclier thermique à des températures de quelque 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 degrés Celsius). Une gaine de gaz ionisé a enveloppé le véhicule, provoquant une panne radio planifiée de plus de six minutes au plus fort de la tension de rentrée.

La tension s'est relâchée lorsque le contact a été rétabli quelque 40 secondes plus tard que prévu, et deux jeux de parachutes se sont déployés depuis le nez de la capsule en chute libre pour ralentir sa descente à environ 15 mph (25 kph) avant qu'Orion ne touche doucement la surface de l'eau.

Une fois que les plongeurs de la marine ont fixé un collier flottant pour stabiliser la capsule, les quatre astronautes, toujours vêtus de leur combinaison de vol orange, ont été aidés à monter sur un radeau gonflable. De là, ils ont été hissés l'un après l'autre sur des hélicoptères en vol stationnaire et transportés sur une courte distance jusqu'à un navire de transport amphibie de la marine, le John P. Murtha, pour un examen médical plus approfondi.

Glover et Koch souriaient largement et saluaient les caméras alors qu'ils étaient assis sur le bord d'une porte d'hélicoptère sur le pont d'envol. L'équipage devrait passer la nuit à bord du navire et être transporté par avion samedi jusqu'à Houston, où il retrouvera sa famille, a indiqué la Nasa.

UN TREMPLIN VERS MARS

Le quatuor a décollé de Cap Canaveral, en Floride, le 1er avril à bord de la fusée géante Space Launch System de la Nasa, effectuant deux orbites autour de la Terre avant de partir pour un voyage rare autour de la face cachée de la Lune.

Ils sont ainsi devenus les premiers astronautes à voler autour du seul satellite naturel de la Terre depuis le programme Apollo des années 1960 et 1970. Glover, Koch et Hansen sont également entrés dans l'histoire en devenant respectivement le premier astronaute noir, la première femme et le premier citoyen non américain à participer à une mission lunaire.

La distance maximale de 252 756 miles atteinte par l'équipage a battu le record d'environ 248 000 miles établi en 1970 par l'équipage d'Apollo 13.

"C'est un test incroyable pour une machine incroyable", a déclaré l'administrateur associé de la Nasa, Amit Kshatriya.

Ce voyage, qui fait suite au vol d'essai sans équipage Artemis I autour de la Lune effectué par le vaisseau spatial Orion en 2022, constitue un test matériel essentiel en vue d'une tentative prévue plus tard dans la décennie pour faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis Apollo 17 à la fin de l'année 1972.

La Nasa cherche à réaliser un alunissage avec équipage avant la Chine, qui vise à envoyer ses propres équipages sur la Lune vers 2030. Plus généralement, l'agence vise à établir une présence lunaire à long terme, qui servira de tremplin à une éventuelle exploration humaine de Mars.

Dans un parallèle historique avec l'époque de la guerre froide et d'Apollo, la mission Artemis II s'est déroulée dans un contexte de troubles politiques et sociaux, y compris un conflit militaire américain qui s'est avéré impopulaire dans le pays.

FASCINATION DU PUBLIC

Pour une grande partie du public mondial captivé par la dernière mission lunaire, cela a réaffirmé les réalisations de la science et de la technologie à une époque où les grandes entreprises technologiques sont devenues largement méfiantes, voire craintives. Plus de 3 millions de téléspectateurs ont regardé l'atterrissage sur la chaîne YouTube de la Nasa, selon le service de diffusion en continu.

Le retour sur Terre a permis au vaisseau spatial Orion de subir un test critique de son bouclier thermique, qui a subi un niveau inattendu de brûlures et de contraintes lors de la rentrée dans l'atmosphère pendant son premier vol d'essai en 2022. En conséquence, les ingénieurs de la Nasa ont modifié la trajectoire de descente d'Artemis II afin de réduire l'accumulation de chaleur et de diminuer les risques pour la capsule et son équipage.

Le lancement réussi de la semaine dernière a constitué une étape majeure pour la fusée SLS, donnant à ses principaux contractants, Boeing BA.N et Northrop Grumman NOC.N , la validation tant attendue que le système de lancement, en développement depuis plus d'une décennie, était prêt à emmener des humains dans l'espace en toute sécurité.

Le président Donald Trump a félicité le retour des astronautes dans un message posté sur sa plateforme sociale Truth, déclarant: "Le voyage a été spectaculaire, l'atterrissage a été parfait et, en tant que président des États-Unis, je ne pourrais pas être plus fier!"

Les ambitions lunaires renouvelées de la Nasa ont toutefois été assombries ces derniers mois par des réductions d'effectifs dans le cadre des efforts de réduction des effectifs fédéraux de l'administration Trump, qui ont réduit le personnel de l'agence spatiale de 20 %. La semaine dernière, la Maison Blanche a proposé un budget 2027 pour la Nasa qui réduirait de 3,4 milliards de dollars son unité scientifique et une quarantaine de missions scientifiques.

Par rapport à Apollo, né de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, la Nasa a qualifié Artemis d'effort plus large et plus coopératif, tout en espérant retourner sur la lune avant la Chine.

Le programme lunaire américain a fait appel à des partenaires commerciaux tels que SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, qui construisent les atterrisseurs lunaires du programme, ainsi qu'aux agences spatiales de l'Europe, du Canada et du Japon.

La conclusion de ce vol permet à la Nasa de se concentrer sur Artemis III, une mission prévue pour l'année prochaine qui comprendra un test d'amarrage en orbite terrestre avec les deux atterrisseurs lunaires, avant de tenter de faire atterrir des humains sur la surface lunaire dans le cadre d'Artemis IV.

L'équipage d'Artemis III sera annoncé "bientôt", a déclaré M. Kshatriya aux journalistes après le retour de l'équipage d'Artemis II. Le développement des atterrisseurs a toutefois été retardé, ce qui repoussera probablement ces missions.

Lorsque le commandant d'Artemis II, Wiseman, et son équipage se sont approchés de l'atmosphère terrestre en vue de la rentrée dans l'atmosphère vendredi, il a déclaré au centre de contrôle de la mission: "Nous avons eu une vue magnifique de l'atmosphère terrestre: "Nous avons une belle vue de la lune par le hublot 2, elle semble un peu plus petite qu'hier

"Je suppose que nous devrons y retourner", a répondu Jacki Mahaffey, un autre astronaute de la Nasa, depuis le centre de contrôle de la mission à Houston.