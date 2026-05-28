TP rachète 600 millions d'euros d'obligations

Spécialiste mondial des centres d'appels, TP (ex-Teleperformance) accepte le rachat de 250 millions d'euros d'obligations 2027 et de 350 MEUR d'obligations 2028.

TP annonce les résultats finaux de l'offre de rachat lancée le 18 mai 2026 sur ses obligations suivantes :

- les obligations d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,250% venant à échéance le 26 novembre 2027 (obligations 2027) ;

- et les obligations d'un montant de 700 MEUR portant intérêt au taux de 5,250% venant à échéance le 22 novembre 2028 (obligations 2028)

TP a accepté le rachat d'obligations existantes dans les proportions suivantes :

- des obligations 2027 pour un montant en principal total de 250 MEUR à un prix de rachat de 96,294% ;

- et des obligations 2028 pour un montant en principal total de 350 100 000 EUR à un prix de rachat de 104,366%.

Le montant en principal total de chaque série d'obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat étant supérieur au montant en principal total de chaque série d'obligations existantes que TP a accepté de racheter, le facteur de réduction proportionnelle du rachat appliqué à chaque série d'obligations existantes est de 82,3% pour les obligations 2027 et de 77,4% pour les obligations 2028.

À la suite de cette opération, le montant en principal total des obligations existantes qui resteront en circulation sera de 250 MEUR pour les obligations 2027 et de 349 900 000 EUR pour les obligations 2028.

Le règlement de l'offre de rachat devrait avoir lieu le 29 mai 2026.

Cette offre de rachat vient finaliser l'opération de refinancement obligataire lancée le 18 mai dernier. Celle-ci a permis à TP d'atteindre ses objectifs : l'optimisation de la structure de sa dette et la confirmation de son leadership en matière de structure bilancielle au sein de son industrie.